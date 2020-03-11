ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минтранс готовится провести конкурс по выбору инвестора для реконструкции трассы М10

11.03.2020 06:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство транспорта и коммуникаций готовится к проведению конкурса по выбору инвестора для реконструкции трассы М10. Об этом шла речь во время рабочей встречи министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко со старшим банкиром ЕБРР Еленой Гордеевой и главой представительства ЕБРР в Беларуси Мариной Петров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Минтранс готовится провести конкурс по выбору инвестора для реконструкции трассы М10

Стороны обсудили текущие вопросы и перспективы сотрудничества. Отмечено, что одно из ведущих мест в работе банка занимают проекты в сфере транспорта. "Хотелось бы обратить внимание, что Беларусь находится на пересечении торговых путей из Европы в Азию. В связи с этим перед нами стоят сложные задачи по развитию инфраструктуры и увеличению транспортных возможностей республики", - сказал Алексей Авраменко.

В этом году продолжается подготовка к реализации проекта реконструкции автомобильной дороги М10 на участке 109-195 км. Это один из пилотных проектов государственно-частного партнерства. В настоящее время проходит предварительная квалификация, формируется короткий список претендентов, среди которых и будет проведен конкурс. Для участия в нем поданы заявления как от отдельных компаний, так и от групп компаний, сформировавших консорциумы, из Китая, Турции, Франции, Нидерландов, России и Республики Корея.

Стороны подчеркнули: реконструкция автомобильной дороги Р80 Слобода - Паперня завершена полностью. В декабре прошлого года подписано кредитное соглашение по проекту "Республиканские мосты и реконструкция автодороги М3" на сумму 259 млн евро.

Белорусская сторона предложила рассмотреть проект реконструкции автотрассы М1/Е30 как "дороги без ограничений" в качестве перспективного для совместного сотрудничества.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Министерство транспорта и коммуникаций готовится к проведению конкурса по выбору инвестора для реконструкции трассы М10. Об этом шла речь во время рабочей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сольный концерт Руслана Алехно с программой »Мы живем» пройдёт в Солигорске.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика