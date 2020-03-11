|
Минтранс готовится провести конкурс по выбору инвестора для реконструкции трассы М10
11.03.2020 06:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Министерство транспорта и коммуникаций готовится к проведению конкурса по выбору инвестора для реконструкции трассы М10. Об этом шла речь во время рабочей встречи министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко со старшим банкиром ЕБРР Еленой Гордеевой и главой представительства ЕБРР в Беларуси Мариной Петров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.
Стороны обсудили текущие вопросы и перспективы сотрудничества. Отмечено, что одно из ведущих мест в работе банка занимают проекты в сфере транспорта. "Хотелось бы обратить внимание, что Беларусь находится на пересечении торговых путей из Европы в Азию. В связи с этим перед нами стоят сложные задачи по развитию инфраструктуры и увеличению транспортных возможностей республики", - сказал Алексей Авраменко.
В этом году продолжается подготовка к реализации проекта реконструкции автомобильной дороги М10 на участке 109-195 км. Это один из пилотных проектов государственно-частного партнерства. В настоящее время проходит предварительная квалификация, формируется короткий список претендентов, среди которых и будет проведен конкурс. Для участия в нем поданы заявления как от отдельных компаний, так и от групп компаний, сформировавших консорциумы, из Китая, Турции, Франции, Нидерландов, России и Республики Корея.
Стороны подчеркнули: реконструкция автомобильной дороги Р80 Слобода - Паперня завершена полностью. В декабре прошлого года подписано кредитное соглашение по проекту "Республиканские мосты и реконструкция автодороги М3" на сумму 259 млн евро.
Белорусская сторона предложила рассмотреть проект реконструкции автотрассы М1/Е30 как "дороги без ограничений" в качестве перспективного для совместного сотрудничества.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство транспорта и коммуникаций готовится к проведению конкурса по выбору инвестора для реконструкции трассы М10. Об этом шла речь во время рабочей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)