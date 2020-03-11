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Личный прием граждан и юридических лиц проведет глава Солигорского района.

11.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


6 марта 2020 16:45 1440

Личный прием граждан и юридических лиц проведет глава Солигорского района.

Автор: Эдуард Кидяев.

11 марта 2020 г. в каб.112 (г.Солигорск, ул.Козлова, д.35) с 8.00 до 13.00 личный прием граждан и юридических лиц проводит председатель Солигорского районного исполнительного комитета Жайлович Андрей Леонидович.

Личный прием граждан и юридических лиц проведет глава Солигорского района.
Личный прием граждан и юридических лиц проведет глава Солигорского района.

Предварительная запись на личный прием осуществляется отделом по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома по телефону 21 15 51.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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6 марта 2020 16:45 1440 Личный прием граждан и юридических лиц проведет глава...
 
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