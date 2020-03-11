|
Личный прием граждан и юридических лиц проведет глава Солигорского района.
11.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
6 марта 2020 16:45 1440
Личный прием граждан и юридических лиц проведет глава Солигорского района.
11 марта 2020 г. в каб.112 (г.Солигорск, ул.Козлова, д.35) с 8.00 до 13.00 личный прием граждан и юридических лиц проводит председатель Солигорского районного исполнительного комитета Жайлович Андрей Леонидович.
Предварительная запись на личный прием осуществляется отделом по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома по телефону 21 15 51.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 марта 2020 16:45 1440 Личный прием граждан и юридических лиц проведет глава...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)