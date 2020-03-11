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Первый в Беларуси Центр судебной психиатрии открылся в Минске
11.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске открыли первый в стране центр судебной психиатрии. Помимо проведения экспертиз, здесь будут оказывать помощь детям, пострадавшим от насилия, передает «МИР 24».
Для них создана максимально комфортная зона: удобные комнаты для проживания, зал для игр. Работать с ними будут лучшие специалисты в области судебной психологии, культурологии и
Также центр станет базой для подготовки будущих судебных экспертов.
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Кроме проведения экспертиз, здесь будут оказывать помощь детям, пострадавшим от насилия.
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