Первый в Беларуси Центр судебной психиатрии открылся в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открыли первый в стране центр судебной психиатрии. Помимо проведения экспертиз, здесь будут оказывать помощь детям, пострадавшим от насилия, передает «МИР 24».

Для них создана максимально комфортная зона: удобные комнаты для проживания, зал для игр. Работать с ними будут лучшие специалисты в области судебной психологии, культурологии и психиатрии .

«Здесь применяются мировые научно обоснованные методики. В совокупности это все позволяет с вероятностью, близкой к 100%, установить все обстоятельства совершения по отношению к ребенку насильственных действий», – рассказал председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Андрей Швед.

Также центр станет базой для подготовки будущих судебных экспертов.