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Первый в Беларуси Центр судебной психиатрии открылся в Минске

11.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открыли первый в стране центр судебной психиатрии. Помимо проведения экспертиз, здесь будут оказывать помощь детям, пострадавшим от насилия, передает «МИР 24».

Для них создана максимально комфортная зона: удобные комнаты для проживания, зал для игр. Работать с ними будут лучшие специалисты в области судебной психологии, культурологии и психиатрии.

«Здесь применяются мировые научно обоснованные методики. В совокупности это все позволяет с вероятностью, близкой к 100%, установить все обстоятельства совершения по отношению к ребенку насильственных действий», – рассказал председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Андрей Швед.

Также центр станет базой для подготовки будущих судебных экспертов.



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Теги: Минск
 
 
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Кроме проведения экспертиз, здесь будут оказывать помощь детям, пострадавшим от насилия.
 
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