Пошаговая инструкция, как завязать галстук самым простым способом. И еще пара лайфхаков

Источник материала: Tut.by

Мужчины, не отпирайтесь: некоторые из вас действительно не умеют завязывать галстуки или испытывают с этим трудности. В наше время такой навык и правда мало когда нужен. Можно просто надеть худи и не заморачиваться. И все-таки иногда приходится иметь дело с галстуком — на торжественных мероприятиях, например, или на важных рабочих встречах. Что делать в этих случаях? Простые советы, которые запомнит каждый, дал модный блогер Илья Трифоненков.



Илья Трифоненков

Пошаговая инструкция, как сделать самый простой узел

Самый простой из всех узел называется «кельвин». Сделать его можно за пару шагов, при этом узел выглядит классически и везде уместно. Выбирайте его — не прогадаете.

Нажмите сюда, чтобы развернуть инструкцию с фото Удобнее завязывать галстук не на себе, а на весу или на столе. Уже когда узел будет готов, вы отрегулируете его на надетой рубашке. 1. Расположите галстук на столе в таком положении.

2. «Большой» хвост оберните вокруг «маленького» через низ.

3. Снова берем «большой» хвост и перебрасываем его обратно — на этот раз через верх.

4. Уже почти готово! Берем «большой» хвост и просовываем его в петлю через низ…

5. …чуть затягиваем и сразу же пропускаем в петлю, которая у нас образовалась на месте будущего узла.

6. Затягивайте, поправляйте узел — вы великолепны!



Есть еще популярный узел, который называется «виндзор». Что за он?

— Один из классических узлов действительно называется «виндзор». Но в то же время он достаточно сложный в плане исполнения. Такой узел выглядит довольно объемным, если вы предпочитаете носить галстуки из плотной ткани, — подчеркивает блогер. — Кроме этого, если вы высокого роста, вам может не хватить длины галстука. Это будет роковой стилистической ошибкой.

Свое название галстук перенял от герцога Виндзорского (король Великобритании Эдуард VIII. — Прим. TUT.BY). Он завязывал ничем не примечательный и обычный узел, но из-за того, что он носил галстуки из плотной ткани, всем казалось, что это новый способ. Модники того времени хотели разгадать секрет и случайно изобрели «виндзор». Он и распространен по сей день.

Простые советы, которые помогут вам подобрать галстук к костюму

Илья Трифоненков уверен: лучше подбирать галстук к рубашке, а не к костюму. Конечно же, с учетом того, что рубашка уже подобрана к костюму.

— В первую очередь вам стоит определиться с цветами и узорами на галстуке. Можно пойти несколькими путями: подбирать галстук в цвет рубашки или выбрать контрастный с ней галстук. Если вы собираетесь выбрать галстук под цвет рубашки, первое, что нужно учитывать: галстук должен быть на несколько тонов темнее рубашки, — обращает внимание блогер.

Если вы, наоборот, хотите, чтобы цвет галстука отличался от цвета рубашки, то лучше всего остановиться на контрастных цветах или оттенках, одинаковых по светлоте.

— В случае, когда вы подбираете узор галстука под узор рубашки, обратите внимание на аксессуары, чьи линии или клетка различаются по толщине с линиями или клетками на рубашке. И лучше, чтобы на галстуке линии были более толстые.

При этом блогер предупреждает: правильно подобрать галстук в полоску под полосатую же рубашку достаточно сложно. Поэтому если с чувством стиля у вас так себе, «безопаснее» просто использовать разные текстуры на галстуке и рубашке.

— Под белую рубашку можно, в принципе, выбирать любые галстуки. Белая рубашка — это универсальный вариант и классика, под нее подходит практически все, — делится секретом собеседник. — Я не считаю, что белая рубашка только для торжественных вариантов. Если судить по этой логике, то черный костюм — это только black tie или похороны.

Black tie — дресс-код, который подразумевает вечернюю одежду для светских мероприятий.

— Но люди же носят его в повседневной жизни, — продолжает блогер. — То же и с белой рубашкой: это красивый наряд. Почему нет? Для человека, который вообще никогда не носит рубашки, даже голубая расцветка уже покажется торжественной — и все это отметят.

Есть еще галстук-бабочка и тонкий галстук. Когда их носить?

Галстук-бабочка классического формата, которую завязывают вручную, в первую очередь предназначена для того же black tie. Такой аксессуар чаще всего надевают на мероприятия, светские вечера, корпоративы. Поэтому в «обычной жизни» бабочку используют редко.

— Что касается тонкого галстука, в народе имеющего название «селедка», то его можно использовать в повседневной жизни, но надо быть внимательным, — отмечает блогер. — Узкие галстуки такого типа надевают под узкий ворот рубашки. А ширина галстука должна соответствовать лацканам пиджака.



Фото: Wojtek Mich, unsplash.com

Эксперт советует никогда не надевать узкий галстук под пиджак с широкими лацканами и пиджак с узкими лацканами с широким галстуком. И высказывает мнение:

— Как по мне, так тонкие галстуки менее актуальны, нежели галстуки обычной ширины. Но если это ваш персональный стиль, то почему бы и нет.

Сколько галстуков должно быть в гардеробе

Илья Трифоненков считает, что невозможно вывести правило, сколько аксессуаров «должно быть» у мужчины. Сам блогер признается, что у него штук 30 галстуков, но активно пользуется он всего 15 вариантами. Например, вязаные модели — скорее редкость, чем повседневный вариант.

— Попробуем определиться: точно должны быть черный и синий галстук, одна модель — в узорчик. Эти три варианта — must have. Можно расширить до пяти. Чтобы все они были универсальными, стоит придерживаться стандартных расцветок, — советует блогер. — Так у вас будет модель для мероприятий и несколько повседневных вариантов.



Фото: pixabay.com

Офисным работникам с дресс-кодом лучше обратить внимание на однотонные варианты галстуков и приобрести себе три разных. Кто не привязан к определенным правилам, может позволить себе и десять галстуков, причем не таких обычных.

Наконец пара слов о длине аксессуара

У некоторых возникает вопрос, покупать длинный галстук или короткий. Но Илья Трифоненков уверен, что приходить с линейкой в магазин и вымерять длину не надо:

— Разницы нет, на самом деле примерно все галстуки будут одинаковыми. Чтобы убедиться в этом, при покупке попросите консультанта завязать узел или сделайте это сами. Примерьте. По длине галстук должен заканчиваться в районе середины ремня или его начала — зависит от вашего телосложения. Но ни в коем случае в районе пупка — это промах в стиле.