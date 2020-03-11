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В колл-центре Сеула заражены 90 человек

11.03.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Общее число заразившихся коронавирусом нового типа в Южной Корее увеличилось до 7755 человек.

Крупный очаг заражения коронавирусом выявлен в одном из сеульских колл-центров и членов их семей. Общее число инфицированных составило 90 человек. Об этом сообщил в среду, 11 марта, мэр южнокорейской столицы Пак Вон Сун.

Очаг инфекции в колл-центре стал крупнейшим в городе.



Центр принадлежит страховой компании и находится в районе Силлим-дон столичного округа Куро-гу. В общей сложности в высотном здании работают 550 человек. Их всех проверяют на коронавирус. Установлено, что два сотрудника компании связаны с религиозной сектой Синчхончжи, с которой началась масштабная вспышка заболевания в городе Тэгу. Однако анализы показали, что оба сотрудника не являются носителями вируса, отметил Пак Вон Сун.

Число заразившихся коронавирусом нового типа в Южной Корее в среду выросло до 7755, количество летальных исходов в стране достигло 60. Из больниц выписаны 288 выздоровевших пациентов.
 
 
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Общее число заразившихся коронавирусом нового типа в Южной Корее увеличилось до 7755 человек.
 
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