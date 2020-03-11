Депутат парламента Елена Колеснева проведет прием в Паршино

Источник материала: Горецкий вестник

18 марта в агрогородке Паршино выездной прием граждан и юридических лиц проведет депутат Палаты представителей Национального Собрания по Горецкому избирательному округу №82 Елена Колеснева.





Прием будет проходить с 13.00 до 14.00 в административном здании Паршинского сельсовета.

Записаться на прием можно у помощника депутата Светланы Фесиной по телефону 8-029-250-16-41 и по электронной почте svetlanafesina62@gmail.com