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Депутат парламента Елена Колеснева проведет прием в Паршино
11.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
18 марта в агрогородке Паршино выездной прием граждан и юридических лиц проведет депутат Палаты представителей Национального Собрания по Горецкому избирательному округу №82 Елена Колеснева.
Прием будет проходить с 13.00 до 14.00 в административном здании Паршинского сельсовета.
Записаться на прием можно у помощника депутата Светланы Фесиной по телефону 8-029-250-16-41 и по электронной почте svetlanafesina62@gmail.com
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18 марта в агрогородке Паршино выездной прием граждан и юридических лиц проведет депутат Палаты представителей Национального Собрания по Горецкому...
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