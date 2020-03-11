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Еще два человека признаны зараженными от коронавируса

11.03.2020 08:48 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Еще два человека признаны зараженными от коронавируса
Фото носит иллюстративный характер

В Беларуси зафиксированы еще два положительных теста на COVID-19 — у жителей Гомеля и Минска. Эту информацию Министерство здравоохранения разместило на своем официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

При лабораторном контроле в Национальном аэропорту Минск у белоруса, вернувшегося из Португалии, был взят анализ и получен положительный тест на РНК коронавируса COVID19, говорится в сообщении.

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии проводит углубленный повторный лабораторный контроль анализов этого гражданина. Пациент госпитализирован в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу. На данный момент состояние его удовлетворительное. Госпитализируются также пациенты первого уровня (граждане, которые приехали вместе с ним из-за границы, а также те, кто был рядом с ним в самолете). Учитывая, что тест проведен при въезде в страну, угроза дальнейшего распространения оценивается как минимальная.

Уточняющая диагностика проводится и у одного из пациентов в Минске, который прибыл из Германии и при прохождении границы скрыл факт пребывания в Северной Италии.

Таким образом, на текущий момент общее количество подтвержденных случаев в нашей стране — 11. Все пациенты с диагнозом COVID19 находятся на сегодня в учреждениях здравоохранения. Трое из них готовятся к выписке. У всех пациентов состояние удовлетворительное, температуры и других клинических проявлений болезни нет.

Как сообщалось ранее, наличие РНК коронавируса подтвердилось у трех пациентов из числа контактов первого уровня, у которых в выходные пришли положительные тесты. Превентивная изоляция этих людей и медицинское сопровождение позволили не допустить дальнейшего развития болезни и распространения заболевания.

Между тем три человека в Беларуси уже признаны излеченными от коронавирусной инфекции. У студента из Ирана получен третий отрицательный результат теста. У двух пациентов, с которыми он близко контактировал, также получены отрицательные результаты.

Минздрав настоятельно просит всех возвращающихся в страну граждан информировать специалистов, работающих в зонах пограничного контроля, о своем пребывании в эпидемически неблагоприятных районах. И призывает после любой заграничной поездки, по возможности, первые 14 дней ограничить число контактов. В случае появления респираторной инфекции — вызвать скорую медицинскую помощь, при этом по телефону обязательно нужно сказать, какие страны посещали.

Еще два человека признаны зараженными от коронавируса

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Беларуси зафиксированы еще два положительных теста на COVID-19 — у жителей Гомеля и Минска. Эту информацию Министерство здравоохранения разместило
 
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