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Байден стал лидером среди демократов в пяти из шести штатов

11.03.2020 08:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-вице-президент США Джо Байден, который является кандидатом в президенты, стал лидером на праймериз Демократической партии. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как отмечает телеканал, он победил в пяти из шести штатах.

Так в штате Айдахо у Байдена оказалось 42,6%, а у его главного конкурента сенатора Берни Сандерса было 32,8% на момент подсчета около шестой части бюллетеней.

Уточняется, что минимальное преимущество экс-вице-президент имеет в Вашингтоне, где разница с Сандерсом к моменту подсчета почти 70% бюллетеней составляет 0,2% голосов.

По данным телеканала, штат Северная Дакота остается единственным, в котором сенатор имеет преимущество. Из подсчета 9% бюллетеней голоса между Сандерсом и Байденом распределились по 39,7% и 26,2% соответственно, пишет gazeta.ru
 
 
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Экс-вице-президент США Джо Байден, который является кандидатом в президенты, стал лидером на праймериз Демократической партии. Об этом сообщает телеканал Fox News.
 
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