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Почему власти молчат о поставках миллионов тонн нефти, анонсированых в субботу

11.03.2020 08:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Объясняет эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Татьяна Маненок.

Почему власти молчат о поставках миллионов тонн нефти, анонсированых в субботу
В субботу, 7 марта, глава государства принял руководителя «Белнефтехима» Андрея Рыбакова и вице-премьера Юрия Назарова, курирующего нефтехимический комплекс страны. Встреча проходила на фоне первых новостей о срыве сделки России с ОПЕК и падении котировок Brent до 45 долларов, пишет zautra.by
Александр Лукашенко объяснил чиновникам причину срочности встречи поступившими к нему предложениями о поставках нефти в страну:

— Думаю, что мы найдем решение. Я вас дернул в выходной день, потому что вопрос не терпит отлагательств. Нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть. Потому что объемы большие — более 6 млн тонн.

Но ни в понедельник, когда цена на нефть рухнула, ни во вторник о поставках нефти в таких объемах на официальном уровне не объявлялось.

О возможных причинах молчания властей на эту тему «Салідарнасці» рассказала эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Татьяна Маненок.

По ее словам, купить такой объем нефти за столь короткий отрезок времени невозможно. Необходимо составить договор, изучить логистику, возможности перерабатывающих заводов и многие другие важные моменты.

За последние дни ситуация принципиально изменилась. И в таких сложных условиях власти ведут себя достаточно профессионально, не принимая быстрых решений.

— В подобной ситуации нужно анализировать поведение рынка хотя бы на протяжении одной недели, — подчеркивает собеседница «Салідарнасці».

Татьяна Маненок напомнила о планах Саудовской Аравии с 1 апреля существенно снизить цену на нефть и при этом увеличить объемы ее добычи. Что может сделать нефть еще дешевле.

— На мировом рынке сейчас хватает нефти. Купить ее не проблема. Но нужно изучать предложения. В пятницу-субботу была одна цена, сегодня или к концу недели она может быть качественно иной, — говорит эксперт.

По мнению Татьяны Маненок, главной проблемой на сегодня является не покупка нефти. Тем более, что падение цен открывает для белорусской стороны новые возможности в переговорном процессе с Россией. Нефть нужно переработать и выгодно продать на премиальных рынках.

— И здесь крайне важно понимать, что на этих рынках белорусам придется конкурировать. Прежде всего, с российскими компаниями, освобожденными уже от обязательств в рамках ОПЕК+. Они также будут увеличивать добычу нефти, перерабатывать ее и стремиться выйти на премиальные рынки, где уже есть белорусы. В первую очередь, на украинский.
 
Теги: Новости
 
 
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Объясняет эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Татьяна Маненок.
 
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