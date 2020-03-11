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Упс! Цены на нефть в моменте подскочили на 6%

11.03.2020 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нефть продолжает дорожать, отыгрывая падение, вызванное развалом новой сделки ОПЕК+. 9 марта стоимость барреля Brent упала почти на четверть, утром 11 марта она вновь выросла почти до $40

Цены на нефть продолжают отыгрывать падение, произошедшее после того, как страны ОПЕК не смогли договориться с Россией о расширении и продлении действия соглашения об ограничении нефтедобычи, пишет РБК. По итогам торгов 9 марта стоимость барреля марки Brent на электронной бирже ICE упала более чем на 24%, на следующий день его цена выросла на 10,1%, а в среду, 11 марта, продолжила свой рост. На максимуме, достигнутом рано утром по московскому времени, стоимость барреля Brent поднималась до $39,59, что на 6,37% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.

Схожими темпами росла и цена нефти марки WTI. На пике стоимость барреля WTI поднималась 11 марта до отметки $36,33, что на 5,73% выше уровня предыдущего закрытия торгов.

По состоянию на 7:30 мск Brent торговалась на уровне примерно $38,5, WTI — примерно $35,3.


Накануне стало известно, что 12 марта глава Минэнерго Александр Новак намерен провести встречу с представителями российских нефтяных компаний, чтобы обсудить падение цен в отрасли и планы по добыче сырья.

После обвала нефтяных цен стоимость акций крупнейших нефтяных компаний России заметно снизилась, 10 марта акции «Роснефти» на Московской бирже подешевели на 16,91%, ЛУКОЙЛа — на 18,65%, «Сургутнефтегаза» — на 13,58%, «Татнефти» — на 19,51%, «Газпром нефти» — на 13,61%. Одновременно с этим снизился курс рубля к доллару и евро — по итогам 10 марта доллар подорожал на 2,83 руб., а евро — на 2,99 руб.

Стоимость барреля Brent составляла $38,5, барреля WTI — $35.29.
 
 
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Нефть продолжает дорожать, отыгрывая падение, вызванное развалом новой сделки ОПЕК+. 9 марта стоимость барреля Brent упала почти на четверть, утром 11 марта она вновь...
 
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