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В Беларусь привезли четыре экземпляра электромобилей из Китая
11.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новинка из Китая. Завод «БелДжи»
Это машина сегмента С-класса, ее называют умной. Управлять многими функциями можно через смартфон, например, открыть-закрыть двери, а бардачок заблокировать паролем. Заряжаться автомобиль будет за полчаса и проехать сможет 500 км. Производители рассчитывают, что в стране будут стимулировать покупку электромобилей.
Автомобили только поступили на завод, цены еще не определены. В Китае такую новинку можно приобрести за 31000 долларов, а в максимальной комплектации машина обходится на шесть тысяч дороже.
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Это машина сегмента С-класса, ее называют умной. Управлять многими функциями можно через смартфон. Заряжаться автомобиль будет за полчаса и проехать сможет 500 км.
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