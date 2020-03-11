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В Беларусь привезли четыре экземпляра электромобилей из Китая

11.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новинка из Китая. Завод «БелДжи» презентовал в Беларуси первые четыре экземпляра электромобилей, передает «МИР 24».

Это машина сегмента С-класса, ее называют умной. Управлять многими функциями можно через смартфон, например, открыть-закрыть двери, а бардачок заблокировать паролем. Заряжаться автомобиль будет за полчаса и проехать сможет 500 км. Производители рассчитывают, что в стране будут стимулировать покупку электромобилей.

«И в Китае, я посмотрел, история электромобилей была такова: и освобождение от НДС, и право движения по центру города, и так далее и так далее. То есть все это стимулирует приобретение электромобилей. Я надеюсь, что эти условия будут приняты и в нашей стране, потому что приоритет электротранспорта очевиден в нашей стране: у нас хорошие дороги, у нас довольно средние расстояния», – указал генериальный директор СЗАО «БелДжи» Геннадий Свидерский.

Автомобили только поступили на завод, цены еще не определены. В Китае такую новинку можно приобрести за 31000 долларов, а в максимальной комплектации машина обходится на шесть тысяч дороже.



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Это машина сегмента С-класса, ее называют умной. Управлять многими функциями можно через смартфон. Заряжаться автомобиль будет за полчаса и проехать сможет 500 км.
 
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