Пенсионера МВД в Светлогорске поймали на браконьерстве и нашли у него склад оружия

У пенсионера МВД нашли целый арсенал. Фото: ranak.me





kp.by Недавно работники Светлогорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира задержали мужчину, незаконно ловившего рыбу - сетями. А при осмотре двора сельчанина нашли множество боеприпасов как времен войны, так и винтовочные патроны 1980-х годов, пишет









Помимо этого у сельчанина обнаружены шесть стволов: два незарегистрированных ружья, винтовка Мосина, обрез винтовки Мосина, сигнальный пистолет. А еще и самопал, три гранаты, примерно триста патронов, взрыватели, огнепроводный шнур, сообщает ranak.me.





Оказалось, что владелец арсенала - 55-летний бывший милиционер. Когда у браконьера обнаружили патроны, предложили добровольно сдать оружие, но тот заверил, что у него ничего нет. А сейчас пенсионера МВД будут судить по уголовной статье и могут наказать лишением свободы на срок до семи лет.



