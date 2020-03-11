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Выглядит странно, но очень интересно. Смотрите, как «спрятали» от соседей дом в Кракове
Источник материала: Tut.by
«Дом за крышей» — это новый реализованный проект польской
Динамично развивающийся город захватывает все большие зеленые зоны, поэтому экологический подход к дизайну был особенно важен. Северная крыша здания представляет собой зеленый газон, а в южной части располагаются солнечные батареи.
Зеленая крыша имеет наклон 45 градусов. Гораздо более простым решением было бы использовать традиционную зеленую плоскую крышу, но владелец настоял на наклонной. Это решение было технической и финансовой проблемой, но архитекторы и строители справились. Кстати, площадь зеленой крыши значительно превышает площадь, занимаемую зданием.
Характерным элементом здания является конструкция из клееного бруса с диагонально направленными элементами и подрезами по краям крыши. Он выставлен не только снаружи, но и проникает в здание.
Дом спроектирован по прямоугольной схеме, имеет два этажа и 189 м2 полезной площади. Из-за пригородного расположения, где общественный транспорт развит слабо, до здания в основном можно добраться на автомобиле.
Поэтому гараж был размещен в корпусе дома, на уровне первого этажа, в непосредственной близости от дневной зоны и кухни. На этом уровне была также комната для гостей, туалет и подсобные помещения. На первом этаже находится спальня с гардеробной и ванной комнатой, две детские комнаты, детская ванная комната и игровая комната, которые, если семья вырастет, могут быть адаптированы к новым потребностям.
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Дом с зеленой крышей в Кракове.
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