Многоразовую антибактериальную маску разработали в Институте микробиологии при Академии наук в Китае. Об этом сообщает
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Новую антибактериальную маску, которую можно носить 4 дня, разработали в Китае
11.03.2020 — Разное | Ивьевский край
Источник материала: Ивьевский край
Многоразовую антибактериальную маску разработали в Институте микробиологии при Академии наук в Китае. Об этом сообщает
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Многоразовую антибактериальную маску разработали в Институте микробиологии при Академии наук в Китае. Об этом сообщает China Daily.По словам...
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