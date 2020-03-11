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Новую антибактериальную маску, которую можно носить 4 дня, разработали в Китае

11.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Многоразовую антибактериальную маску разработали в Институте микробиологии при Академии наук в Китае. Об этом сообщает China Daily.По словам учёных, новая разработка поможет решить проблему нехватки масок. Так, в своём составе двухслойная маска содержит диоксид титана, а также серебро. Они способны разлагать органические вещества и сдерживать размножение болезнетворных микроорганизмов.К тому же, новая маска уже успела пройти лабораторное тестирование. Как показали эксперименты, маска может защитить организм от ряда патогенных бактерий, вирусов птичьего гриппа, а также гриппа H3N2.Сообщается о том, что данную маску можно использовать в течение четырёх дней, при условии если носить её не более 8 часов. Таким образом, она способна защитить организм от 95% бактерий.

 
 
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Многоразовую антибактериальную маску разработали в Институте микробиологии при Академии наук в Китае. Об этом сообщает China Daily.По словам...
 
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