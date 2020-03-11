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Синоптики на три дня объявили оранжевый уровень опасности

11.03.2020 09:14 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

11-13 марта в Беларуси ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 15-22 м/с.

Как сообщили в Гидрометцентре, будет облачная с прояснениями погода. Практически по всей территории Беларуси пройдут дожди.

В ближайшие три дня прогнозируют усиление ветра. 11 марта по западной половине республики и в Минске ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-18 м/с. В дневные часы 12 марта (четверг), ночью и утром 13 марта (пятница) на большей части территории страны и в Минске ожидается усиление западного ветра порывами до 15-22 м/с.

 
Теги: Минск
 
 
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11-13 марта в Беларуси ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 15-22 м/с.
 
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