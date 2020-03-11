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Румас предложил сблизить позиции Беларуси и России в рамках ЕАЭС
11.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сблизить позиции Беларуси и России в рамках ЕАЭС предложил премьер-министр Беларуси Сергей Румас российскому премьеру Михаилу Мишустину, передает
Глава белорусского правительства считает необходимым обсудить спорные вопросы перед межправительственным советом ЕАЭС, заседание которого запланировано на 10 апреля в Минске, что позволило бы выйти на подписание стратегии по интеграции.
По мнению белорусского премьера, которое он высказал на встрече с российским коллегой, во многом движение в ЕАЭС будет зависеть от того, насколько Беларусь и Россия сблизят свои позиции.
Ранее президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили правительствам подготовить документы по стратегии интеграции.
В феврале на совещании членов Совета ЕЭК по доработке проекта
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Глава белорусского правительства считает необходимым обсудить спорные вопросы перед межправительственным советом ЕАЭС.
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