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Румас предложил сблизить позиции Беларуси и России в рамках ЕАЭС

11.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сблизить позиции Беларуси и России в рамках ЕАЭС предложил премьер-министр Беларуси Сергей Румас российскому премьеру Михаилу Мишустину, передает «Интерфакс».

Глава белорусского правительства считает необходимым обсудить спорные вопросы перед межправительственным советом ЕАЭС, заседание которого запланировано на 10 апреля в Минске, что позволило бы выйти на подписание стратегии по интеграции.

По мнению белорусского премьера, которое он высказал на встрече с российским коллегой, во многом движение в ЕАЭС будет зависеть от того, насколько Беларусь и Россия сблизят свои позиции.

Ранее президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили правительствам подготовить документы по стратегии интеграции.

В феврале на совещании членов Совета ЕЭК по доработке проекта Стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года был согласован ряд позиций документа. Речь идет о снятии барьеров и ограничений, таможенном регулировании, качестве и безопасности товаров, защите прав потребителей и других аспектах совместной деятельности.



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Теги: Минск
 
 
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Глава белорусского правительства считает необходимым обсудить спорные вопросы перед межправительственным советом ЕАЭС.
 
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