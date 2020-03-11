Румас предложил сблизить позиции Беларуси и России в рамках ЕАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сблизить позиции Беларуси и России в рамках ЕАЭС предложил премьер-министр Беларуси Сергей Румас российскому премьеру Михаилу Мишустину, передает «Интерфакс» .

Глава белорусского правительства считает необходимым обсудить спорные вопросы перед межправительственным советом ЕАЭС, заседание которого запланировано на 10 апреля в Минске, что позволило бы выйти на подписание стратегии по интеграции.

По мнению белорусского премьера, которое он высказал на встрече с российским коллегой, во многом движение в ЕАЭС будет зависеть от того, насколько Беларусь и Россия сблизят свои позиции.

Ранее президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили правительствам подготовить документы по стратегии интеграции.