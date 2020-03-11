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Румас и Мишустин обсуждают в Москве нефть и интеграцию

11.03.2020 10:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин встречаются утром в среду в Москве.

Встреча премьеров Беларуси и России была анонсирована накануне. Как сообщалось, "планируется обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского взаимодействия, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках "союзного" государства России и Беларуси".

Румас и Мишустин встретились утром в среду в Москве. Премьеры сразу подняли основные вопросы двустороннего сотрудничества.

"Та рыночная ситуация, которая есть сегодня с ценами на нефть, сближает наши позиции и уменьшает те расхождения цифровые, которые у нас есть", – уверен белорусский премьер.

Напомним, Беларусь и Россия на сегодня не достигли согласия по поставкам нефти в нашу страну: Минск отказывается платить премию российским поставщикам.
 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин встречаются утром в среду в Москве.
 
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