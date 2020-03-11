Проверка системы территориальной обороны началась в Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





По поручению главы государства Министерство обороны начало проверку системы территориальной обороны. Соответствующее распоряжение сегодня вручил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Александр Вольфович председателю Минского областного исполнительного комитета Александру Турчину. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В Клецке развернут штаб района территориальной обороны и сформируют батальон территориальных войск. Личный состав отработает вопросы охраны важных объектов, несения службы на блокпостах, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, обеспечения режима военного положения, а также будет решать другие внезапно возникающие задачи.

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