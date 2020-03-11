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Борьба за экологию: в Беларуси перерабатывают отходы и объявили войну пластику

11.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси пытаются решить проблему мусора – свалки растут, а на переработку отправляется лишь малая часть отходов. Что с этим делать? – разные мнения выслушал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

На этом заводе под Минском только за день сортируют 300 тонн мусора. Пакеты, пэт-бутылки, бумага, жестяные банки. Все раздельно. Отобранное сырье прессуют, отправляют на переработку. Казалось бы, вот она польза. Но проблема в другом.

«С раздельно собранных отходов мы извлекаем порядка 25% вторсырья, а с коммунальных – около 5-7%», – рассказал начальник цеха сортировки, прессования и переработки отходов Петр Хворов.

То есть далеко не каждый мусор идет на переработку. Большую часть отправляют на свалку. Решить проблемы с отходами потребовал лично президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Компактная страна. Не можем собрать отходы и их переработать? Ведь тоже стекло получить традиционным образом значительно дороже. А тут готовое стекло переплавил, получил опять бутылку или еще что-то. Деньги под ногами взять не можем», – заявил Лукашенко.

Не только выгодно. Меньше вредить окружающей среде решили и в коммерческих организациях. Эта торговая сеть в Минске отказалась от продажи полиэтиленовых пакетов. Взамен предлагает биоразлагаемые. Они хоть и дороже, зато безопаснее.

«Особенности данных пакетов в том, что они выполнены из кукурузного крахмала, и у них короткий срок биоразложения», – сказала заведующая магазином Виктория Жук.

Если обычный пакет разлагается 400 лет, то этот – всего полтора года. При условии, что его помещают в компостную яму. То есть с органикой.

«Нет пакетиков, нет пакетов. Есть многоразовые мешочки для продуктов. Сейчас все можно купить на развес, максимально все. Щетка заменилась с пластиковой на бамбуковую, которую можно переработать», – отметила эко-активист Илона Зайцева.

Не только разделять мусор, но и меньше покупать синтетики решила Илона Зайцева. В магазин ходит с авоськой, одежду выбирает из натуральных тканей. Напитки в кафе на вынос только в своем стеклянном стакане. Таких эко-активистов, как Илона, в Беларуси – целое движение. Войну «плохому» мусору объявили и власти. Со следующего года в общепите одноразовая посуда из пластика будет под запретом.

«Сегодня для пластиковой тарелки есть замена – картонные тарелочки и так далее. Она ничем не хуже, может послужить, когда мы ее используем как одноразовую посуду. Но вреда от этого будет гораздо меньше. Промышленность постепенно перестроится, модернизируется», – сказала первый заместитель председателя государственного комитета по стандартизации республики Беларусь Ирина Осмола.

А еще в стране введут залоговую систему возврата тары. Кто-то скажет: возвращение к советскому прошлому, но лучшего в мире пока не придумали. Проектом указа предусмотрены автоматы. В любом случае, уверяют чиновники, будет переходный этап. А по-настоящему делать из мусора деньги начнут к 2025 году. Когда глубина переработки достигнет 50%.

Перенять опыт Беларуси по обращению с отходами хотят и в Евразийском экономическом союзе. Именно белорусская сторона внесла предложение по созданию нового экологического техрегламента в ЕАЭС.



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Теги: Минск
 
 
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В республике решают проблему с мусором и заботятся об окружающей среде.
 
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