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Китай победил коронавирус, а в Беларуси уже больше 10 зараженных. Самое актуальное про COVID-19

11.03.2020 10:42 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 10 марта, беларуские медики сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом. И о трех зараженных, кто смог выздороветь. Сегодня, 11 марта, Министерство здравоохранения сообщило еще о двух новых случаях коронавируса в стране – в Минске и Гомеле. Итого: в Беларуси на сегодня 11 человек заражены коронавирусом. 

А что в Китае? 

Можно ликовать (и разбирать новую китайскую больницу) – 76% от общего числа заболевших в Китае вылечились от COVID-19. Сейчас в китайских больницах находится всего 16 тысяч зараженных коронавирусом – недавно речь шла о десятках тысяч зараженных. Снизилось и число новых случаев заражения (24 за последние сутки) и смертности (за последние сутки 22) – все в провинции Хубэй. 1578 человек выписались из больницы.

Глава КНР Си Цзиньпин считает, что Ухань и его жители заслужили звание героев за свою самоотверженную борьбу с эпидемией коронавируса. Напомним, всего в Китае коронавирусом заразились больше 80 тысяч человек, из которых больше 60 тысяч удалось вылечить. Скончались 3158 человек. 

Китай победил коронавирус. А что происходит в Европе? 

В Европе новости не такие радостные. Вчера мы рассказывали, что Италия первой в мире ввела карантин на всю страну – итальянские власти «посадили под домашний арест» 60 миллионов человек. Есть причина: только за последние сутки от COVID-19 в Италии погибло 168 человек, всего погибло уже 631 человек. Зараженных вирусом в Италии больше 8000 человек. Китай уже пообещал итальянцам свою помощь в борьбе с коронавирусом. 

Неспокойно и в Германии. Только за 10 марта в шести федеральных землях Германии – Северный Рейн-Вестфалия, Бавария, Баден-Вюртемберг, Гессен, а также Нижняя Саксония и Берлин – были зафиксированы еще 200 новых случаев заражения, сообщает DW. 

На третьем месте по уровню заражения коронавирусом в Европе – Австрия. Там COVID-19 зарегистрировали у 131 человека. Поэтому австрийские власти решили ввести запрет на массовые ивенты в закрытых помещениях, где могло бы собраться больше 100 человек. И на массовые ивенты на открытом воздухе, где могло бы собраться больше 500 человек. 

Чехия, как и Италия, объявила о закрытии всех учебных заведений. Чехи отменили все ивенты, где могли бы собраться более ста человек. Хотя в стране всего 41 случай заражения коронавирусом. 

В Словакии на карантин закрывают только столичные школы. Введен запрет на все публичные собрания, в том числе и на церковные службы. Внимание: в Словакии всего 7 случаев COVID-19.

(будет дополнено) 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Вчера, 10 марта, беларуские медики сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом. И о трех зараженных, кто смог выздороветь. Сегодня, 11 марта, Министерство...
 
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