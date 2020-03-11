"Лукашенко живет в прошлом веке. Страшно подумать, что будет с сельским хозяйством"

На совещании с руководством правительства 9 марта Александр Лукашенко заявил, что нужно совершенствовать систему государственного надзора за техническим состоянием тракторов и другой техники.





Он назвал преступлением, когда дорогую технику, отработавшую в хозяйстве два года, бросают под забор, как металлолом:





«Будут ходить с протянутой рукой и просить: дайте денег, чтобы купить трактор, потому что посеять нечем».





Вместе с тем Лукашенко обратил внимание, что создавать новые структуры с сотнями новых чиновников, чтобы «ударить по бесхозяйственности», не стоит.





UDF.BY поинтересовался у экспертов, как можно искоренить бесхозяйственность по отношению к дорогой технике в белорусском сельском хозяйстве. поинтересовался у экспертов, как можно искоренить бесхозяйственность по отношению к дорогой технике в белорусском сельском хозяйстве.





«Было намного проще получить новый комбайн, чем отремонтировать старый»





Бывший председатель колхоза из Столбцовского района Николай Лысенков отметил: под забором двухлетняя техника валяется в государственных, а не частных сельхозорганизациях.





«Система выстроена так, что эти предприятия не являются бизнес-структурами, они – производственные участки. Дал денег – они что-то сделали. Не дал – никто пальцем не пошевелит. Им проще получить (именно получить, не купить!) новую технику.





А как только понадобиться запчасть – кинуть ее под забор и ждать, когда дадут новую технику. Эту систему выстроил сам президент. Да, в ручном управлении она работает – но надо ездить в каждый колхоз и тыкать председателей колхозов и председателей райисполкомов носом в эту технику», – объяснил Лысенков.









Он вспомнил: в его бытность председателем колхоза новую технику давали всем – направо и налево.





«Было намного проще получить новый комбайн, чем отремонтировать старый. Но и теперь МТЗ наделает техники, сбыть ее не может – что делают? За счет бюджета покупают технику для сельхозпроизводителей и рассовывают ее по предприятиям. В Столбцовском районе наблюдаю картину: ту технику, которую можно было бы восстановить, многие разрезают на металлолом и сдают», – рассказал аграрий.





По словам Лысенкова, колхозам практически не нужно думать, как потом расплатиться за поставки.





«Президент им сильно помогает – например, издает указ № 399, который разрешает колхозам 8 лет вообще ни с кем не рассчитываться, и не только за технику!», – отметил бывший председатель колхоза.





Как можно усовершенствовать систему государственного надзора за техническим состоянием тракторов? Лысенков считает, что в рамках действующей системы – никак.





«Сколько у нас в госнадзоре уже людей работает... Пока у предприятия не будет хозяина, до тех пор техника будет валяться под забором», – считает аграрий.





«Фермы нашпигованы современным оборудованием, но качество обслуживания этого оборудования никуда не годится»





Бывший председатель колхоза из Шкловского района Петр Мигурский отметил, что все проблемы из-за государственной формы собственности.





«Президент прав по поводу ситуации в сельском хозяйстве: год-два – и техника действительно выводится из строя. Одна из причин этого: у нас постепенно уходят из колхозов хорошие специалисты – не только с высшим образованием, но и механизаторы, шоферы.





Это касается и молочно-товарных ферм, которые нашпигованы современным оборудованием, но качество обслуживания этого оборудования никуда не годится», – сказал Мигурский.





Он уверен: нет другого выхода, как постепенно переводить сельское хозяйство на рельсы частной собственности.





«Страшно подумать, что с таким отношением будет с нашим сельским хозяйством через 10-15 лет, когда те же фермы будут доведены до состояния упадка», – отметил аграрий.









Но почему Лукашенко продолжает раздавать по сельскому хозяйству указания, которые не приводят к повышению эффективности – неужели не понимает, что они не работают?





«Он живет еще в XX веке, в советские времена, когда можно было неэкономическими методами решать управленческие вопросы – силой приказа, даже физической силой. Но уже совсем другие времена. Чем закончился советский период, тем рискует закончить и Беларусь», – считает Мигурский.