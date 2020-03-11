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"Савушкин продукт" окажет содействие в благоустройстве Центрального парка г Берёза

11.03.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Березе в этом году очистят от ила и лишней растительности участок русла реки Кречет, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Виталий Михнюк.

"Савушкин продукт" окажет содействие в благоустройстве Центрального парка г Берёза

"Кречет протекает с севера на юг и пересекает Березу практически по центру. Сейчас вид у реки неприглядный: низкий уровень воды, лишняя растительность. Мы искали возможности для очистки русла. На инициативу откликнулась компания "Кока-Кола Бевриджиз Беларусь", выделила грант на сумму $26 тыс. Еще $7 тыс. направим из районного бюджета", - отметил Виталий Михнюк.

В целом нужно благоустроить участок протяженностью 6 км. В этом году планируется привести в порядок почти половину площади. Работы начнутся весной и летом будут завершены. Райисполком продолжит изыскивать возможности, чтобы привести в порядок оставшуюся часть реки.

"Двигаться будем поэтапно. Например, компания "Савушкин продукт" окажет содействие в благоустройстве Центрального парка. Это прибрежная зона, соответственно частично облагородим речку. Кроме того, в сопредельных с прибрежной полосой районах ведется многоквартирная застройка. Там тоже предусматривается благоустройство", - рассказал Виталий Михнюк.

Это не единственный значимый экологический проект, который реализуют в Березе. Например, в городе реконструируют очистные сооружения. Один из этапов модернизации проводится по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" на 2016-2020 годы. На эти цели направлено около 1 млн евро, в том числе 920 тыс. евро составляет грант ЕС. Заключительный этап реконструкции проведут за счет займа Европейского банка реконструкции и развития. Завершить работы намечено в 2022 году. Также в районе с привлечением международной технической помощи меняют устаревшие уличные светильники на энергоэффективные LED-лампы.

 
 
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  В Березе в этом году очистят от ила и лишней растительности участок русла реки Кречет, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома...
 
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