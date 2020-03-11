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Премьер-министры Беларуси и России обсуждают поставки нефти и интеграцию

11.03.2020 10:34 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Александр Астафьев, Sputnik.by

«Один из вопросов, которые нам сегодня предстоит обсудить, это поставки энергоносителей. И я думаю, что та рыночная ситуация, которая есть сегодня с ценами на нефть, она сближает наши позиции и уменьшает те цифровые расхождения, которые есть сегодня», – сказал Румас на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным в Москве.

Между тем, Мишустин в ходе протокольной встречи акцентировал внимание на углублении интеграции в рамках договора о Союзном государстве.

Премьер-министр РФ рассчитывает, что интеграционный потенциал договора о Союзном государстве будет раскрыт в полной мере, что создаст благоприятные условия для развития экономики России и Беларуси.

«Убежден, что в новом десятилетии необходимо в полной мере раскрыть созидательный интеграционный потенциал договора, это позволит создать благоприятные условия для развития экономики и ведения бизнеса, и в конечном итоге, повысить благосостояние граждан России и Беларуси», – сказал Мишустин.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Ситуация с мировыми ценами на нефть сближает позиции России и Беларуси при переговорах о поставках нефти, считает премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Об этом...
 
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