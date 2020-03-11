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То ли еще будет: инфляция в феврале ускорилась до 1%

11.03.2020 10:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Месячная инфляция продолжила ускоряться в феврале. Индекс потребительских цен вырос за февраль на 1% против 0,9% в январе 2020 года.

В сравнении с декабрем 2019 года индекс увеличился на 1,9%, а в годовом исчислении — на 4,4%. Напомним, что целевой показатель по инфляции, определенный в Основных направлениях денежно-кредитной политики, составляет не более 5% на конец года.

В феврале индекс цен на продовольственные товары вырос на 0,7%, на непродовольственные — на 0,5%, а на услуги — на 2,3%.

В годовом исчислении продовольствие подорожало на 3,7%, непродовольственные товары — на 4%, а услуги — на 6,3%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в феврале вырос на 0,3%, а в сравнении с декабрем 2019 года — на 0,9%, сообщил Белстат.
 
 
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Месячная инфляция продолжила ускоряться в феврале. Индекс потребительских цен вырос за февраль на 1% против 0,9% в январе 2020 года.
 
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