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В Беларуси - еще два положительных теста на коронавирус

11.03.2020 10:47 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси зафиксированы еще два положительных теста на COVID-19 - у граждан Гомеля и Минска, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.

Напомним, 4 марта в Минздраве подтвердили шесть случаев заражения новым китайским вирусом.

Глава ведомства Владимир Караник сообщил также, что тесты еще у трех человек в Беларуси показали положительные результаты.Если последующие тесты покажут положительный результат, это будет означать, что в стране еще новых три случая коронавируса. Тогда количество зараженных увеличится до девяти.

В больницах и поликлиниках ввели масочный режим, который в Минздраве объяснили увеличением количества заболеваний ОРВИ.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Беларуси зафиксированы еще два положительных теста на COVID-19 - у граждан Гомеля и Минска, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.
 
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