В Беларуси - еще два положительных теста на коронавирус

В Беларуси зафиксированы еще два положительных теста на COVID-19 - у граждан Гомеля и Минска, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.

Напомним, 4 марта в Минздраве подтвердили шесть случаев заражения новым китайским вирусом.

Глава ведомства Владимир Караник сообщил также, что тесты еще у трех человек в Беларуси показали положительные результаты.Если последующие тесты покажут положительный результат, это будет означать, что в стране еще новых три случая коронавируса. Тогда количество зараженных увеличится до девяти.