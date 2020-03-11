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В Беларуси - еще два положительных теста на коронавирус
Источник материала: БДГ
В Беларуси зафиксированы еще два положительных теста на COVID-19 - у граждан Гомеля и Минска, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.
Напомним, 4 марта в Минздраве
Глава ведомства Владимир Караник
В больницах и поликлиниках
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В Беларуси зафиксированы еще два положительных теста на COVID-19 - у граждан Гомеля и Минска, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.
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