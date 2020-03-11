Покупатель всегда прав? Кто защищает интересы горецких потребителей

Источник материала: Горецкий вестник

Житель Горок купил мобильный телефон, который оказался неисправным. Мужчина обратился с претензией в торговую точку. Дважды.







Кто и как защищает права горецких потребителей — читайте в сегодняшней газете «Горецкий вестник» за 11 марта

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