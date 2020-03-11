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Покупатель всегда прав? Кто защищает интересы горецких потребителей

11.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Житель Горок купил мобильный телефон, который оказался неисправным. Мужчина обратился с претензией в торговую точку. Дважды.

 

Покупатель всегда прав? Кто защищает интересы горецких потребителей

 

Кто и как защищает права горецких потребителей — читайте в сегодняшней газете «Горецкий вестник» за 11 марта

 

Также в номере — репортаж с городской Масленицы, рассказ о работе ночного животновода «Коптевской Нивы», телепрограмма и частные объявления.

 

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  Житель Горок купил мобильный телефон, который оказался неисправным. Мужчина обратился с претензией в торговую точку. Дважды.     Кто и как защищает права горецких...
 
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