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Покупатель всегда прав? Кто защищает интересы горецких потребителей
11.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Житель Горок купил мобильный телефон, который оказался неисправным. Мужчина обратился с претензией в торговую точку. Дважды.
Кто и как защищает права горецких потребителей — читайте в сегодняшней газете «Горецкий вестник» за 11 марта
Также в номере — репортаж с городской Масленицы, рассказ о работе ночного животновода «Коптевской Нивы», телепрограмма и частные объявления.
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Житель Горок купил мобильный телефон, который оказался неисправным. Мужчина обратился с претензией в торговую точку. Дважды. Кто и как защищает права горецких...
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