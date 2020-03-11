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Как обезопасить себя от некачественных покупок в интернете? Обсудим в программе «В обстановке мира»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Покупатель должен знать и уметь защищать свои права. О том, как на законных основаниях отказаться платить за некачественное блюдо в кафе и вернуть деньги за вещь из интернет-магазина, расскажут эксперты в программе «В обстановке мира». 11 марта сразу после информационного часа.
Обсудим, всегда ли прав покупатель, и как бороться поставщикам с потребительским экстремизмом?
Как далеко может зайти «общественный» контроль, и разрешены ли такие действия по закону?
Узнаем, как обезопасить себя от некачественных покупок в интернете, и где можно познакомиться с «черным» списком продавцов.
Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.
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Новости Беларуси. Покупатель должен знать и уметь защищать свои права. О том, как на законных основаниях отказаться платить за некачественное блюдо в кафе и...
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