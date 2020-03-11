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«Кино» даст концерт в Минске спустя 30 лет после распада группы
Источник материала: Tut.by
Легендарная группа «Кино» выступит 7 ноября в «Минск-Арене». Трое музыкантов оригинального состава соберутся вместе спустя 30 лет после распада коллектива. На концерте будет звучать настоящий вокал Виктора Цоя, оцифрованный со старых записей. Информация об этом
10 марта басист группы опубликовал в своем Youtube видео с репетиции бывших участников коллектива. В нем, помимо двух запланированных концертов осенью 2020 года в Санкт-Петербурге и Москве, музыканты анонсировали два дополнительных выступления — в Минке и Риге, оба пройдут в ноябре.
В концертах примут участие музыканты оригинального состава «Кино» — гитарист Юрий Каспарян и басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров. Кто заменит барабанщика Георгия Гурьянова, пока не уточнятеся. Петь вместо Виктора Цоя никто не будет: на выступлении используют его голос со старых записей, только оцифрованных. Изображение Цоя зрители смогут увидеть на экране. Лидер «Кино» погиб в 1990 году в возрасте 28 лет, вскоре после трагедии группа распалась.
Инициатором воссоединения «Кино» стал сын Цоя — Александр, он же продюсер проекта. В интервью «Новой газете» молодой человек
— Так вышло, что я никогда в жизни не был на концерте «Кино», а мне хочется. Не только я — выросло несколько поколений, которые не слышали эту группу вживую. А песни востребованы, их по-прежнему любят. Единственный способ пойти на такой концерт — сделать его самому.
В прошлый раз группа «Кино» выступала в Минске в мае 1989 года — тогда коллектив собрал столичный «Стадион „Динамо“». Это выступление стало одним из последних в истории «Кино» и лично Виктора Цоя.
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Легендарная группа «Кино» выступит 7 ноября в «Минск-Арене». Часть музыкантов оригинального состава соберется вместе спустя 30 лет после распада коллектива. На...
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