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«Кино» даст концерт в Минске спустя 30 лет после распада группы

11.03.2020 11:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легендарная группа «Кино» выступит 7 ноября в «Минск-Арене». Трое музыкантов оригинального состава соберутся вместе спустя 30 лет после распада коллектива. На концерте будет звучать настоящий вокал Виктора Цоя, оцифрованный со старых записей. Информация об этом появилась на Youtube-канале басиста коллектива Александра Титова.

10 марта басист группы опубликовал в своем Youtube видео с репетиции бывших участников коллектива. В нем, помимо двух запланированных концертов осенью 2020 года в Санкт-Петербурге и Москве, музыканты анонсировали два дополнительных выступления — в Минке и Риге, оба пройдут в ноябре.

В концертах примут участие музыканты оригинального состава «Кино» — гитарист Юрий Каспарян и басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров. Кто заменит барабанщика Георгия Гурьянова, пока не уточнятеся. Петь вместо Виктора Цоя никто не будет: на выступлении используют его голос со старых записей, только оцифрованных. Изображение Цоя зрители смогут увидеть на экране. Лидер «Кино» погиб в 1990 году в возрасте 28 лет, вскоре после трагедии группа распалась.

Инициатором воссоединения «Кино» стал сын Цоя — Александр, он же продюсер проекта. В интервью «Новой газете» молодой человек объяснил, зачем собрал бывших участников коллектива спустя 30 лет:

— Так вышло, что я никогда в жизни не был на концерте «Кино», а мне хочется. Не только я — выросло несколько поколений, которые не слышали эту группу вживую. А песни востребованы, их по-прежнему любят. Единственный способ пойти на такой концерт — сделать его самому.

В прошлый раз группа «Кино» выступала в Минске в мае 1989 года — тогда коллектив собрал столичный «Стадион „Динамо“». Это выступление стало одним из последних в истории «Кино» и лично Виктора Цоя.

Концерт группы «Кино»

Когда: 7 ноября 2020 года
Где: Минск-Арена
Сколько: пока неизвестно

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Теги: Минск
 
 
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Легендарная группа «Кино» выступит 7 ноября в «Минск-Арене». Часть музыкантов оригинального состава соберется вместе спустя 30 лет после распада коллектива. На...
 
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