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В Беларуси - еще два случая заражения коронавирусом
Источник материала: БДГ
В Беларуси зафиксированы еще два положительных теста на COVID-19 - у граждан Гомеля и Минска, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.
На сгодняшний день общее количество подтвержденных случаев в нашей стране - 11.
Глава Минздрава Владимир Караник
Превентивная изоляция этих людей и медицинское сопровождение позволили не допустить дальнейшего развития болезни и распространения заболевания.
Напомним, 4 марта в Минздраве
В больницах и поликлиниках
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В Беларуси зафиксированы еще два положительных теста на COVID-19 - у граждан Гомеля и Минска, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения. На сгодняшний день общее...
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