В Беларуси - еще два случая заражения коронавирусом

В Беларуси зафиксированы еще два положительных теста на COVID-19 - у граждан Гомеля и Минска, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.

На сгодняшний день общее количество подтвержденных случаев в нашей стране - 11.

Глава Минздрава Владимир Караник сообщил также, что тесты еще у трех человек в Беларуси показали положительные результаты.

Превентивная изоляция этих людей и медицинское сопровождение позволили не допустить дальнейшего развития болезни и распространения заболевания.

Напомним, 4 марта в Минздраве подтвердили шесть случаев заражения новым китайским вирусом.