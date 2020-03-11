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Вот зараза. Ученые проследили, как один больной коронавирусом заразил 9 пассажиров автобуса

11.03.2020 11:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

При этом в течение поездки инфицированный пассажир ни с кем не общался

Вот зараза. Ученые проследили, как один больной коронавирусом заразил 9 пассажиров автобуса
Коронавирус COVID-19 может распространяться между людьми гораздо легче, чем считалось ранее. К такому выводу пришли китайские ученые после того, как изучили случай заражения COVID-19 девяти пассажиров автобуса одним больным человеком, находившимся в салоне, сообщает газета South China Morning Post.

Ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Хунань изучили случай передачи инфекции, произошедший в автобусе с 48 туристами и водителем во время сезона путешествий в связи с Лунным Новым годом 22 января.

Как показали кадры с камеры наблюдения, больной коронавирусом "пациент А" сел во втором ряду сзади.


Красный - больной коронавирусом;  Оранжевые - те, кого красный заразил коронавирусом; Синий был инфицирован без проявления симптомов; Розовый был заражен через 30 минут после того, как больной покинул автобус; Серые не заболели

В течение поездки он ни с кем не общался и чувствовал себя плохо, но не надел медицинскую маску, так как это было ещё до введения запрета на перемещения и закрытия городов.  К тому же ученые тогда точно не знали, как происходит передача вируса от человека к человеку.

Через 4 часа после того, как автобус приехал в другой город, коронавирус уже передался семи другим пассажирам. Причем среди них были не только люди, сидевшие близко к пациенту А, но и находившиеся в 6 рядах от него  – на расстоянии примерно 4,5 метра, что в четыре раза превышает дистанцию, которая считается безопасной, чтобы находится рядом с больным.

У шести пассажиров появились характерные симптомы: кашель, лихорадка и одышка, а у одного болезнь протекала бессимптомно.

Примерно через 30 минут после высадки пассажиров из автобуса, в салон зашла другая группа людей. Один из них, который сел в первом ряду, также заразился.

Учёные считают, что пассажир мог вдохнуть крошечные капли жидкости, выдыхаемые "пациентом А". В тот же день больной коронавирусом "пациент А" сел в другой автобус и провел там в поездке около часа. В течение этого времени вирус передался двум другим пассажирам, один из которых также сидел на расстоянии 4,5 метра.

До сих пор считалось, что воздушно-капельный перенос вируса COVID-19 ограничен, так как образующиеся при дыхании, кашле и чихании крошечные капельки жидкости быстро опускаются на землю.

Однако, изучив этот случай, ученые пришли к выводу, ограниченное пространство автобуса или другого транспортного средства, наряду с кондиционером, может создать идеальную среду для распространения коронавируса.


"Возможная причина заключается в том, что в полностью замкнутом пространстве поток воздуха в основном обеспечивается горячим воздухом, создаваемым системой кондиционирования. Подъем горячего воздуха может перенести вирусные капли на большее расстояние", — заявили они.

Приведенное исследование также показало способность коронавируса выживать при температуре около 37°C на стекле, ткани, металле, пластике или бумаге 2-3 дня.

"При поездке на закрытом общественном транспорте, таком как метро, ​​машины, самолеты и т. д., вы должны все время носить маску и в то же время сводить к минимуму контакты между своими руками и местами общего пользования, избегая касания лица перед тем, как вымоете руки",  – советуют специалисты.

По состоянию на утро 11 марта, в мире зарегистрировано 119 108 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них 4 284 – закончились летальным исходом, выздоровели 65 765 человека.

Италия обогнала Южную Корею и вышла на второе место по заболеваемости и смертности от коронавируса.
 
 
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При этом в течение поездки инфицированный пассажир ни с кем не общался
 
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