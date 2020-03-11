"Мы-граждане Беларуси". На Ивьевщине БРСМ проводит Всебелорусскую акцию

Источник материала: Ивьевский край

15 марта для нашей страны - День Конституции Республики Беларусь.

Накануне государственного праздника Общественное объединение "Белорусский республиканский союз молодежи" проводит Всебелорусскую акцию "Мы- граждане Беларуси" по торжественному вручению паспортов 14- летним гражданам. В 2020 году молодые Ивьевчане примут участие в 2 этапах акции. В областном этапе акции, который состоится 13 марта в Гродненской областной филармонии, примет участие учащаяся ГУО "Ивьевская средняя школа"- Дарья Лобач. Торжественное вручение паспортов состоится и в г. Ивье 12.03.2020 в рамках концертной программы ко Дню Конституции "Квiтней, мая краiна" в ГУК "Ивьевский центр культуры и досуга".



