ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Мы-граждане Беларуси". На Ивьевщине БРСМ проводит Всебелорусскую акцию

11.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

15 марта для нашей страны - День Конституции Республики Беларусь.

Накануне государственного праздника Общественное объединение "Белорусский республиканский союз молодежи" проводит Всебелорусскую акцию "Мы- граждане Беларуси" по торжественному вручению паспортов 14- летним гражданам. В 2020 году молодые Ивьевчане примут участие в 2 этапах акции. В областном этапе акции, который состоится 13 марта в Гродненской областной филармонии, примет участие учащаяся ГУО "Ивьевская средняя школа"- Дарья Лобач. Торжественное вручение паспортов состоится и в г. Ивье 12.03.2020 в рамках концертной программы ко Дню Конституции "Квiтней, мая краiна" в ГУК "Ивьевский центр культуры и досуга".

&quot;Мы-граждане Беларуси&quot;. На Ивьевщине БРСМ проводит Всебелорусскую акцию

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 марта для нашей страны - День Конституции Республики Беларусь. Накануне государственного праздника Общественное объединение "Белорусский...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нелегальную партию сигарет на 30 тыс. конфисковали у витебчанки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика