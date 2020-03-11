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Нелегальную партию сигарет на 30 тыс. конфисковали у витебчанки

11.03.2020 11:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Нелегальную партию сигарет на 30 тыс. конфисковали у витебчанки
УВД Витебского облисполкома

В машине находилось 25 тыс. пачек сигарет белорусского производства, которые женщина планировала сбыть в России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Витебского облисполкома Виталия Сапроненко.

Никаких сопроводительных документов, подтверждающих легальность приобретения табачной продукции, у женщины не было.

В отношении витебчанки составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.23 КоАП. Табачные изделия изъяты. 

Нелегальную партию сигарет на 30 тыс. конфисковали у витебчанки
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