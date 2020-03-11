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Нелегальную партию сигарет на 30 тыс. конфисковали у витебчанки
11.03.2020 11:22 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В машине находилось 25 тыс. пачек сигарет белорусского производства, которые женщина планировала сбыть в России, сообщает
Никаких сопроводительных документов, подтверждающих легальность приобретения табачной продукции, у женщины не было.
В отношении витебчанки составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.23 КоАП. Табачные изделия изъяты.
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Сотрудники ГАИ задержали иномарку под управлением 42-летней местной жительницы на одной из улиц Витебска.
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