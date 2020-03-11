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В Беларуси зафиксированы ещё два положительных теста на COVID-19

11.03.2020 11:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси выявлены ещё два случая коронавируса. 

Как сообщает Минздрав, первый из них обнаружен у белоруса, который вернулся из Португалии. Мужчина был проверен в Национальном аэропорту «Минск». 

Поскольку гражданин летел самолётом, проверяются пассажиры, сидевшие рядом с белорусом. Также взяты анализы у людей, которые приехали из-за границы вместе с мужчиной. 

Проводится углубленный повторный лабораторный контроль анализов пациента. Он госпитализирован в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу. 

Второй случай был выявлен у одного из минских пациентов, проводится уточняющая диагностика. Гражданин прибыл из Германии и в момент прохождения границы не сообщил, что также посещал Северную Италию. 

Отмечается, что в настоящее время в медучреждениях Беларуси с коронавирусом находятся 11 человек, трое готовятся к выписке. У всех пациентов удовлетворительно состояние, клинических проявлений болезни нет. 

Недавно мы рассказывали о женщине, которая переболела коронавирусом.

О том, как проходил процесс выздоровления, читайте здесь

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси выявлены ещё два случая коронавируса.  Как сообщает Минздрав, первый из них обнаружен у белоруса, который вернулся из Португалии....
 
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