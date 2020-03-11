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В Беларуси зафиксированы ещё два положительных теста на COVID-19
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси выявлены ещё два случая коронавируса.
Как
Поскольку гражданин летел самолётом, проверяются пассажиры, сидевшие рядом с белорусом. Также взяты анализы у людей, которые приехали из-за границы вместе с мужчиной.
Проводится углубленный повторный лабораторный контроль анализов пациента. Он госпитализирован в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу.
Второй случай был выявлен у одного из минских пациентов, проводится уточняющая диагностика. Гражданин прибыл из Германии и в момент прохождения границы не сообщил, что также посещал Северную Италию.
Отмечается, что в настоящее время в медучреждениях Беларуси с коронавирусом находятся 11 человек, трое готовятся к выписке. У всех пациентов удовлетворительно состояние, клинических проявлений болезни нет.
Недавно мы рассказывали о женщине, которая переболела коронавирусом.
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Новости Беларуси. В Беларуси выявлены ещё два случая коронавируса. Как сообщает Минздрав, первый из них обнаружен у белоруса, который вернулся из Португалии....
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