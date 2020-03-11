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Минскую область проверят на боеготовность
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Всегда готовы! 11 марта Минскую область подняли по тревоге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Вольфович, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
В Клецке развернут штаб района территориальной обороны и сформируют батальон территориальных войск. Личному составу предстоит отработать вопросы охраны важных объектов, несения службы на блокпостах, борьбы с незаконными вооружёнными формированиями, обеспечения режима военного положения.
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Новости Беларуси. Всегда готовы! 11 марта Минскую область подняли по тревоге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столичный регион проверят на...
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