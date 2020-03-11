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Минскую область проверят на боеготовность

11.03.2020 11:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Всегда готовы! 11 марта Минскую область подняли по тревоге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минскую область проверят на боеготовность


Столичный регион проверят на боеготовность. Соответствующий пакет с распоряжениями этим утром председателю Миноблисполкома вручил начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси. Министерство обороны по поручению главы государства начало проверку системы территориальной обороны.

Минскую область проверят на боеготовность

Александр Вольфович, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:   
Одна из задач, которую мы выносим на данный этап, – проверить не столько действия должностных лиц, личного состава органов, сколько оценить действенность всей системы территориальной обороны по формированию непосредственных подчиненных подразделений. И потом по результатам принять какие-то меры по совершенствованию данной системы.  

Минскую область проверят на боеготовность

В Клецке развернут штаб района территориальной обороны и сформируют батальон территориальных войск. Личному составу предстоит отработать вопросы охраны важных объектов, несения службы на блокпостах, борьбы с незаконными вооружёнными формированиями, обеспечения режима военного положения. 

Люди в материале: Александр Вольфович, Александр Турчин

 
 
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Новости Беларуси. Всегда готовы! 11 марта Минскую область подняли по тревоге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столичный регион проверят на...
 
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