Председатель Минского облисполкома Александр Турчин получил 11 марта распоряжение о начале проверки системы территориальной обороны. Соответствующий документ ему вручил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Александр Вольфович.

В Клецке будет развернут штаб района территориальной обороны и сформирован батальон территориальных войск. Личному составу предстоит отработать вопросы охраны важных объектов, несения службы на блокпостах, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, обеспечения режима военного положения и решать другие внезапно возникающие задачи.

— Отрадно, что председатель Минского облисполкома уверенно приступил к работе в соответствии с алгоритмом, — отметил Александр Вольфович. — Тем более что одна из задач, которые мы выносим на данный этап, — оценить деятельность созданной системы территориальной обороны по формированию непосредственных подчиненных подразделений и по результатам принять меры по ее совершенствованию.

Второй этап комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности войск Беларуси начался в Вооруженных Силах 9 марта. В высшие степени боевой готовности приводится ряд воинских частей и подразделений.

В ходе проверки будет осуществляться комплекс мобилизационных мероприятий, в результате которых более тысячи военнослужащих будут призваны из запаса.

Проверку проводит по поручению Главы государства Министерство обороны.

Фото — Павел Орловский