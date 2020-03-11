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Автосалон в Нью-Йорке перенесли из-за эпидемии коронавируса

11.03.2020 10:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прошедшей ночью организаторы автосалона в Нью-Йорке объявили о том, что в ранее указанные даты выставка не состоится. Такое решение приняли из-за распространения эпидемии коронавируса, сообщает Motor1.


По информации издания, автосалон планируют открыть 28 августа, а завершится мероприятие 6 сентября.

«Мы пошли на этот экстраординарный шаг, чтобы защитить посетителей, участников и организаторов от коронавируса», — заявил президент Ассоциации автомобильных дилеров Нью-Йорка Марк Шинберг, организации, которая проводит выставку.

Для публики автосалон должен был открыться 10 апреля (и продлиться до 19 апреля), для журналистов — на несколько дней раньше. Что произойдет с премьерами, которые планировалось провести на мероприятии, пока неизвестно: возможно, по примеру женевских новинок, все показы пройдут онлайн. В Сети состоится, очевидно, и объявление победителей конкурса Car of the Year.

 
 
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Крупная международная выставка стала очередной жертвой коронавируса - и, похоже, не последней.
 
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