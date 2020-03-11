Белорусы собирают подписи против закрытия секонд-хендов

Ранее концерн уже предлагал закрыть такие магазины. Сейчас же она выступает за то, чтобы «если не закрыть их, то вынести из областных центров, крупных городов, с центральных улиц».





петиции . Она появилась на сайте «Удобный город», сообщает Телеграф . Белорусы отреагировали на такое заявление составлением. Она появилась на сайте «Удобный город», сообщает





Авторы обращения считают, что вынесение магазинов секонд-хенд за пределы города, «приведет к недобросовестной конкуренции и усилению монополизации на рынке одежды со стороны государства».





Авторы также призывают Министерство антимонопольного регулирования и торговли «не допустить реализацию данного предложения и проверить его на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства».



