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Конкурс

11.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Несвижском районном центре культуры прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший сотрудник нашей милиции».

В нем участвовали пятеро молодых и талантливы сотрудников вооруженных сил, которые начали свой профессиональный путь в 2019 г. Это — оперуполномоченный отдела уголовного розыска, лейтенант милиции Андрей Сорока, старший оперуполномоченный группы наркоконтроля и противодействия торговле людьми криминальной милиции, лейтенант милиции Александр Борис, милиционер роты милиции Михаил Хартанович, участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности, младший лейтенант милиции Артем Лукашевич и очаровательная девушка — прапорщик милиции, милиционер-конвоир изолятора временного содержания Анастасия Закрута.

Невероятно ярким конкурсом, вызывающим восхищение от проделанной работы, подготовки участников и их групп поддержек, стала «Визитная карточка». В ней конкурсанты с юмором и всерьез раскрывали темы службы в милиции, свои личностные качества, увлечения. Подчеркивали, какими характерными чертами обладает человек в погонах, для которого защита безопасности людей, их уверенности в завтрашнем дне — дело чести и ежедневный труд.

Конкурс

Оперуполномоченный отдела уголовного розыска Андрей Сорока и поддерживающие его ученики СШ № 3 г. Несвижа показали множество интересных инсценировок, танцев и музыкальных номеров

Зрительный зал активно поддерживал претендентов на звание лучшего сотрудника, а также учащихся Несвижа, которые помогали конкурсантам в самопредставлении.

В конкурсе «Работа милиции в нестандартных ситуациях» каждому участнику давалась ситуация, из которой необходимо было оперативно найти выход, объяснить, как себя вести, используя профессиональные знания. В некоторых из ситуаций конкурсантам нужно было вспомнить и порядок действий при ЧС.

Конкурс

Во время представления «визитной карточки» старшего оперуполномоченного группы наркоконтроля и противодействия торговли людьми криминальной милиции Александра Бориса

Продолжились состязания конкурсом «А глаз — как у орла» по стрельбе из табельного оружия, результаты которого зрители и жюри смогли оценить в видеозаписи. А также конкурсом по разборке-сборке табельного оружия — «Профессионал».

Множество задач ставили перед собой организаторы конкурса — районный комитет ОО «БРСМ», Несвижский РОВД, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Несвижского райисполкома, управление по образованию, спорту и туризму райисполкома. В том числе и по формированию положительного имиджа сотрудников РОВД, популяризации деятельности милиции среди населения, повышению профессионального мастерства сотрудников РОВД и по развитию у них лидерских качеств. И все эти задачи были выполнены во время соревновательного мероприятия.

Конкурс

Полюбились зрителям и яркие жизненные инсценировки, представленные милиционером роты милиции Михаилом Закрутой и учащимися СШ № 1 г. Несвижа

Жюри, в состав которого вошли депутат Минского областного Совета депутатов, директор Несвижской центральной районной библиотеки имени П. Пронузо Людмила Витко, заместитель начальника отдела внутренних дел Несвижского райисполкома — начальник милиции общественной безопасности Дмитрий Чижик, заместитель начальника отдела внутренних дел Несвижского райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению Денис Ефимов, председатель Несвижского районного объединения организаций профсоюзов Михаил Жигунов и методист ГУО «Несвижский районный учебно-методический кабинет» Марина Скребец, строго оценивало участников. Поэтому молодые сотрудники РОВД понимали, что в каждом конкурсе нужно прикладывать максимум усилий, если хочешь быть названным лучшим.

Конкурс

Во время «Визитной карточки» участкового инспектора милиции отдела охраны правопорядка и профилактики общественной безопасности младшего лейтенанта милиции Артема Лукашевича

По итогам всех конкурсов победителем стал Андрей Сорока, который уверенно захватил лидерство уже в первом конкурсе. Диплом II степени — у Александра Бориса, III степени — у Михаила Хартановича. Благодарностями за участие в конкурсе награждены Анастасия Закрута и Артем Лукашевич.

Конкурс

Прапорщик милиции, милиционер-конвоир изолятора временного содержания Анастасия Закрута и ее группа поддержки из СШ № 4 г. Несвижа

Конкурс

 

 

 

 

 

 

 

Неонила ЛЮБАНЕЦ.

 

 

 

 


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В Несвижском районном центре культуры прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший сотрудник нашей милиции». В нем участвовали пятеро молодых и...
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
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