ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Прекрасно быть подтянутой». Мама показала, как ее фигуру изменили групповые тренировки и «качалка»

11.03.2020 12:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY объявил конкурс «Мама в форме»: для тех, кто после рождения ребенка занялся спортом, а в результате приобрел не только отличную фигуру, но и любимое хобби. О своем увлечении бодибилдингом рассказывает 28-летняя Ольга Кононович из Солигорска: «Замужем, воспитываю двух сорванцов — 2 и 7 лет».


Фото: из личного архива героини

— Старшего родила в 20. До первой беременности спорта в моей жизни не было: волейбол и легкая атлетика в школе и колледже не в счет. При этом не была ни «пышкой», ни худышкой — 65 кг при росте 180.

К моменту родов я в обоих случаях набирала 25 килограмм, но довольно легко с ними расставалась в течении полугода, наладив правильное питание, убрав углеводы на ужин и введя большее количество овощей и рыбы в свой рацион. Свою роль сыграла и высокая ежедневная активность — я много гуляю с детьми, не люблю сидеть дома без дела.


Фото: из личного архива героини. После рождения второго ребенка
​​​​​

Появление малышей сильно изменило жизнь: свободного времени стало в разы меньше, ночью хотелось просто выспаться, а не «тусить», как раньше. Оба ребенка плохо спали до года, требовали внимания. Каждые три часа просыпалась, чтобы кормить грудью. Это очень изматывало. Также дома появилось много вкусных угощений для деток. Тяжело удержаться и не съесть что-либо сладкое! Но я не даю себе свернуть с верного пути. Теперь правильное питание для меня — это привычка.


Фото: из личного архива героини. Спустя полгода аэробики

Хотя я была стройной, мне всегда хотелось что-то еще в себе изменить. Поэтому после первых родов я пошла на групповые занятия по аэробике. Появились очертания пресса, полюбила физическую нагрузку. Но кардинальных изменений эти занятия не дали: мне хотелось большего. И поэтому после вторых родов, переборов стереотип «качалка для мужиков», я пошла в тренажерный зал «лепить» себя.


Фото: из личного архива героини

Долгое время занималась самостоятельно: два-три раза в неделю, черпая противоречивую информацию из YouTube. Я очень старалась, и результат не заставил себя ждать: через год после появления младшего сынишки я уже была членом Белорусской федерации модельного фитнеса и культуризма, на соревновании по декалифтингу заняла первое места, результативно выступала в категории фитнес-бикини. Денег стало уходить намного больше: к абонементу в спортзал и затрат на спортивное питание и экипировку, добавились расходы на поездки и членские взносы. Также необходимо было приобрести для выступлений купальник, стрипы (туфли на каблуке) и платье. Из-за высоких расходов хотела бросить все это, но супруг поддержал и уговорил не останавливаться на полпути.


Фото: из личного архива героини. Живот Ольги — после двух кесаревых

В какой-то момент прогресс остановился, я поняла — нужен тренер. Нашла настоящего профессионала, с которым мои тренировки, питание, а следом и форма вышли на совершенно новый уровень. Сейчас я готовлюсь к соревнованиям в Федерации бодибилдинга и фитнеса IFBB в категории фитнесс-бикини. Параллельно с тренировками я съездила в Киев на обучение в фитнес-школу и получила диплом тренера.


Фото: из личного архива героини

Как мне удается совмещать уход за двумя детьми и тренировки? Наверное, все дело в моем характере: я всегда активная и стараюсь не терять время даром. Вот мой режим: в 7.30 встаю, чтобы собрать и отправить старшего сына в школу. В 8.00 вместе с младшим завтракаем. Затем обычно готовлю обед и ужин: на это уходит довольно много времени — приходится делать разные блюда себе, мужу и деткам. После кулинарных дел — на прогулку. Во время дневного сна малыша у меня есть 1,5−2 часа, в которые я могу заняться позированием (это так же обязательно, как и силовая тренировка: позинг не менее важен, чем форма). В 18.00, дождавшись мужа с работы, я отправляюсь в тренажерный зал: час тренирую девочек, затем два часа занимаюсь сама. И так каждый день.


Фото: из личного архива героини

Это тяжело, сильно утомляет. Но помогает справляться мотивация: это ведь прекрасно — выглядеть стройной, красивой, подтянутой. Идти по улице, держа за руки своих мальчишек, и быть примером для всех, кто жалуется на отсутствие сил и возможностей быть спортивной.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О своей истории рассказывает 28-летняя Ольга Кононович из Солигорска: «Замужем, воспитываю двух сорванцов - 2 и 7 лет».
 
Новости дня
Новости разные
 
Как покушаются на мир и согласие в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика