«Прекрасно быть подтянутой». Мама показала, как ее фигуру изменили групповые тренировки и «качалка»

Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY объявил конкурс «Мама в форме» : для тех, кто после рождения ребенка занялся спортом, а в результате приобрел не только отличную фигуру, но и любимое хобби. О своем увлечении бодибилдингом рассказывает 28-летняя Ольга Кононович из Солигорска: «Замужем, воспитываю двух сорванцов — 2 и 7 лет».



Фото: из личного архива героини

— Старшего родила в 20. До первой беременности спорта в моей жизни не было: волейбол и легкая атлетика в школе и колледже не в счет. При этом не была ни «пышкой», ни худышкой — 65 кг при росте 180.

К моменту родов я в обоих случаях набирала 25 килограмм, но довольно легко с ними расставалась в течении полугода, наладив правильное питание, убрав углеводы на ужин и введя большее количество овощей и рыбы в свой рацион. Свою роль сыграла и высокая ежедневная активность — я много гуляю с детьми, не люблю сидеть дома без дела.



Фото: из личного архива героини. После рождения второго ребенка

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Появление малышей сильно изменило жизнь: свободного времени стало в разы меньше, ночью хотелось просто выспаться, а не «тусить», как раньше. Оба ребенка плохо спали до года, требовали внимания. Каждые три часа просыпалась, чтобы кормить грудью. Это очень изматывало. Также дома появилось много вкусных угощений для деток. Тяжело удержаться и не съесть что-либо сладкое! Но я не даю себе свернуть с верного пути. Теперь правильное питание для меня — это привычка.



Фото: из личного архива героини. Спустя полгода аэробики

Хотя я была стройной, мне всегда хотелось что-то еще в себе изменить. Поэтому после первых родов я пошла на групповые занятия по аэробике. Появились очертания пресса, полюбила физическую нагрузку. Но кардинальных изменений эти занятия не дали: мне хотелось большего. И поэтому после вторых родов, переборов стереотип «качалка для мужиков», я пошла в тренажерный зал «лепить» себя.



Фото: из личного архива героини

Долгое время занималась самостоятельно: два-три раза в неделю, черпая противоречивую информацию из YouTube. Я очень старалась, и результат не заставил себя ждать: через год после появления младшего сынишки я уже была членом Белорусской федерации модельного фитнеса и культуризма, на соревновании по декалифтингу заняла первое места, результативно выступала в категории фитнес-бикини. Денег стало уходить намного больше: к абонементу в спортзал и затрат на спортивное питание и экипировку, добавились расходы на поездки и членские взносы. Также необходимо было приобрести для выступлений купальник, стрипы (туфли на каблуке) и платье. Из-за высоких расходов хотела бросить все это, но супруг поддержал и уговорил не останавливаться на полпути.



Фото: из личного архива героини. Живот Ольги — после двух кесаревых

В какой-то момент прогресс остановился, я поняла — нужен тренер. Нашла настоящего профессионала, с которым мои тренировки, питание, а следом и форма вышли на совершенно новый уровень. Сейчас я готовлюсь к соревнованиям в Федерации бодибилдинга и фитнеса IFBB в категории фитнесс-бикини. Параллельно с тренировками я съездила в Киев на обучение в фитнес-школу и получила диплом тренера.



Фото: из личного архива героини

Как мне удается совмещать уход за двумя детьми и тренировки? Наверное, все дело в моем характере: я всегда активная и стараюсь не терять время даром. Вот мой режим: в 7.30 встаю, чтобы собрать и отправить старшего сына в школу. В 8.00 вместе с младшим завтракаем. Затем обычно готовлю обед и ужин: на это уходит довольно много времени — приходится делать разные блюда себе, мужу и деткам. После кулинарных дел — на прогулку. Во время дневного сна малыша у меня есть 1,5−2 часа, в которые я могу заняться позированием (это так же обязательно, как и силовая тренировка: позинг не менее важен, чем форма). В 18.00, дождавшись мужа с работы, я отправляюсь в тренажерный зал: час тренирую девочек, затем два часа занимаюсь сама. И так каждый день.



Фото: из личного архива героини

Это тяжело, сильно утомляет. Но помогает справляться мотивация: это ведь прекрасно — выглядеть стройной, красивой, подтянутой. Идти по улице, держа за руки своих мальчишек, и быть примером для всех, кто жалуется на отсутствие сил и возможностей быть спортивной.