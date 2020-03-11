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Джаред Лето прилетел в Киев и сделал опасное селфи

11.03.2020 12:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский актер и рок-музыкант Джаред Лето взобрался на самый верх Рыбальского моста в Киеве и сделал на нем селфи. Соответствующее видео вокалист группы 30 Seconds to Mars опубликовал на своей странице в Instagram, передает 112.ua.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от JARED LETO (@jaredleto) 10 Мар 2020 в 9:57 PDT

«Одна из моих любимых вещей в поездке в Киев — это все мосты, по которым я поднимаюсь. Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост, над которым работают уже 20 лет. Это классное место, и многие люди любят проводить здесь время. Может, они могли бы превратить его в парк? Парк L'єto звучит неплохо», — написал музыкант в посте.

В ролике показано, как Джаред Лето поднимается на железобетонный пилон Рыбальского моста и делает на нем селфи. Также это восхождение снимали с дрона.

 
 
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Американский актер и рок-музыкант взобрался на самый верх Рыбальского моста.
 
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