Джаред Лето прилетел в Киев и сделал опасное селфи

Источник материала: Tut.by

Американский актер и рок-музыкант Джаред Лето взобрался на самый верх Рыбальского моста в Киеве и сделал на нем селфи. Соответствующее видео вокалист группы 30 Seconds to Mars опубликовал на своей странице в Instagram, передает 112.ua.

«Одна из моих любимых вещей в поездке в Киев — это все мосты, по которым я поднимаюсь. Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост, над которым работают уже 20 лет. Это классное место, и многие люди любят проводить здесь время. Может, они могли бы превратить его в парк? Парк L'єto звучит неплохо», — написал музыкант в посте.

В ролике показано, как Джаред Лето поднимается на железобетонный пилон Рыбальского моста и делает на нем селфи. Также это восхождение снимали с дрона.