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В Малоритском районе задержан пьяный водитель (он забыл пристегнуться и привлёк внимание)
11.03.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Десятого марта около 12:50 часов в ходе надзора за безопасностью дорожного движения на улице Первомайской в деревне Сушитница Малоритского района внимание сотрудников
Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель, не оставайтесь равнодушными – звоните по телефону 102. В силах каждого из нас предотвратить трагедию.
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Десятого марта около 12:50 часов в ходе надзора за безопасностью дорожного движения на улице Первомайской в деревне Сушитница Малоритского района внимание...
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