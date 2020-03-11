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В Малоритском районе задержан пьяный водитель (он забыл пристегнуться и привлёк внимание)

11.03.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Десятого марта около 12:50 часов в ходе надзора за безопасностью дорожного движения на улице Первомайской в деревне Сушитница Малоритского района внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль «Ситроен», водитель которого не был пристегнут.

В Малоритском районе задержан пьяный водитель (он забыл пристегнуться и привлёк внимание)


Инспекторы включили проблесковые маячки и через громкоговорящее устройство высказали требование об остановке.

Как выяснилось, сельчанин находился в нетрезвом состоянии. Медицинским освидетельствованием установлено наличие алкоголя в выдыхаемом им воздухе в концентрации 1,7 промилле.

В Малоритском районе задержан пьяный водитель (он забыл пристегнуться и привлёк внимание)


В отношении 60-летнего водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ч.1 ст.18.16 КоАП Республики Беларусь).

Госавтоинспекция области напоминает водителям о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Каждый водитель несет ответственность за себя и других участников дорожного движения.

Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель, не оставайтесь равнодушными – звоните по телефону 102. В силах каждого из нас предотвратить трагедию.

 
 
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  Десятого марта около 12:50 часов в ходе надзора за безопасностью дорожного движения на улице Первомайской в деревне Сушитница Малоритского района внимание...
 
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