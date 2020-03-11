Поступок этого мальчика в маршрутке Бреста удивил даже учительницу с 40-летним стажем

Источник материала: Виртуальный Брест

Может быть кто-то из вас скажет - а что тут такого? Но вспомните себя, когда вы находитесь в маршрутном такси - часто вы занимаете места для инвалидов?





В качестве доказательства, что история не выдумана нами, приводим скриншот переписки с автором...

- Вчера ехала в маршрутном такси. На остановке Гребной канал зашёл мальчик, лет 10. Рассчитался и стоит около свободного места. Водитель спросил: "Почему стоишь?" Ответ удивил всех пассажиров:"Здесь написано - место для инвалидов" - тихо ответил он. Я работаю в школе около 40 лет, могу сказать, у многих ребят есть несколько "лиц" - для родителей, учителей, для друзей и все они разные... Но у этого ЧЕЛОВЕКА есть и будет, а в этом я уверена, одно "лицо". Учится молодой человек в ГУО СШ N1 (успела спросить). Слова благодарности РОДИТЕЛЯМ, ведь всё идёт из семьи!





Если помните, не так давно мы восхищались ребёнком, который читает книгу в общественном транспорте . Похожий случай, согласитесь - достойное поведение для мужчины.