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Поступок этого мальчика в маршрутке Бреста удивил даже учительницу с 40-летним стажем
11.03.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Может быть кто-то из вас скажет - а что тут такого? Но вспомните себя, когда вы находитесь в маршрутном такси - часто вы занимаете места для инвалидов?
В качестве доказательства, что история не выдумана нами, приводим скриншот переписки с автором...
Если помните, не так давно мы восхищались ребёнком, который
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Может быть кто-то из вас скажет - а что тут такого? Но вспомните себя, когда вы находитесь в маршрутном такси - часто вы занимаете места для инвалидов? В качестве...
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