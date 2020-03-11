В этом году в Бресте и районе от клещей уже пострадало 12 человек, в том числе 5 детей

Источник материала: Виртуальный Брест

Осторожно, клещи! В этом году в Бресте и Брестском районе от нападения клещей уже пострадало 12 человек, в том числе 5 детей.





Аномально теплая зима 2020 года создала благоприятные условия для ранней активизации иксодовых клещей на территории г. Бреста и Брестского района. Февраль этого года был отмечен очень высокими температурами, не характерными для этого зимнего месяца. Это по праву оценили и клещи, что привело к их ранней активизации в открытой природе.

На стационарной точке наблюдения, расположенной в урочище «Красный двор», клещи зарегистрированы уже 18 февраля, показатель численности составил – 26,0 экз. на фл/км. Для сравнения: первые клещи в 2019 году зарегистрированы 14 февраля с более низкой численностью 3,0 экз. на фл/км.

За истекший период 2020 года в г.Бресте и Брестском районе от нападения клещей уже пострадало 12 человек, в том числе 5 детей.

За 2019 год пострадало от укусов 1536 человек, в том числе 641 ребенок. У 72 жителей города и района выявили заболевание Лайм — боррелиозом, у 4 — клещевым энцефалитом. В текущем году уже зарегистрировано 11 случаев Лайм — боррелиоза среди жителей города Бреста и Брестского района, покусанных клещами в 2019 году. Случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано.

Местами обитания клещей являются затененные и увлажненные леса с густой травой и валежником, просеки и лесные опушки. Однако, в последе время клещи всё чаще встречаются в городе, городских поселках и дачных участках. Клещи не сидят на деревьях, а размещаются на растительности на высоте от 30 см до 1,5 м, запах человека или животного улавливают на расстоянии 10 м. Укусы клещей, как правило, не вызывают боли и некоторое время незаметны.

Если выделять наиболее опасные территории, то по городу Бресту наибольшее число укусов регистрируется на территории, лесопарковой зоны Парка имени Воинов — интернационалистов, в лесополосе около Брестской областной больницы, в микрорайонах Плоска, Дубровка , Гершоны, Южный, Козловичи и в Красном дворе. По Брестскому району наиболее опасными оказались леса в окрестностях поселка Мухавец, деревень Радваничи, Мотыкалы, Чернавчицы, Скоки.

Чтобы не пострадать от укуса клеща, собираясь в лес, на дачный участок, на прогулку или отдых на природу пользуйтесь следующими рекомендациями:

— надевайте одежду, максимально закрывающую тело, желательно светлых тонов, чтобы легче было заметить клеща и обязательно головной убор. Рубашку лучше заправить в брюки, а брюки — в носки с резинкой;

— при длительном нахождении в лесу или лесопарковой зоне проводите само — и взаимоосмотры каждые 2 часа;

— для отпугивания клещей используйте отпугивающие средства – репелленты;

— тщательно осматривать домашних животных после каждой прогулки, т.к. клещ может переползти на человека и с тела домашних животных, поэтому домашних животных следует выгуливать на поводке на специальных площадках для выгула животных. Для защиты животного от нападения клещей необходимо применять ошейники, обработанные репеллентами, акарицидные капли, которые втираются в холку животного и пр. Перед сезоном активности клещей лучше обратиться к ветеринарному специалисту для консультации и подбора оптимального средства, предупреждающего укусы клещей;

— отпугивающими средствами можно обработать сиденья и багажник автомобиля, на котором вы отправляетесь в лес, а для защиты домашних животных используйте специальные ошейники, обработанные репеллентами или спреи для обработки шерсти;

— во время прогулок в лесу или парке не забирайтесь в заросли густой травы или кустарника, особенно предостерегайте от этого детей;

— на подворьях и дачных участках необходимо проводить уборку листвы и вырубку кустарника, а также проводить борьбу с грызунами – прокормителями клещей;

— заразиться клещевым энцефалитом можно через молоко коз (реже коров), поэтому употреблять в пищу козье молоко необходимо только после термической обработки.

Организациям и предприятиям различной формы собственности, на чьем балансе находятся места массового пребывания и отдыха населения, необходимо своевременно проводить уборку и расчистку территорий, вырубку валежника и прореживание кустарника, проводить борьбу с грызунами и при необходимости проводить акарицидные обработки.

Если клещ все-таки присосался, его нужно как можно быстрее удалить. Это можно сделать самостоятельно, взяв за брюшко пинцетом и, осторожно раскачивая, удалить. Можно использовать для этого петлю из прочной, и лучше хлопчатобумажной нити, накинутую поближе к хоботку. Место укуса необходимо обработать йодом (или любым другим антисептиком, который можно приобрести в аптеке), вымыть руки с мылом. Если клеща не удалось удалить самостоятельно – обратитесь за помощью к врачу-хирургу или травматологу.

В последующие дни после укуса следите за своим здоровьем, необходимо немедленно обратиться к участковому терапевту, педиатру или врачу-инфекционисту в поликлинику по месту жительства.

Удаленного клеща, при желании, можно исследовать на зараженность возбудителями клещевого энцефалита и Лайм-боррелиоза. Эти исследования в городе Бресте проводят на базе лаборатории Государственного учреждения «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по адресу: г.Брест, Площадь Свободы,11 А. Для этого снятого клеща поместите во флакончик с кусочком смоченной водой ваты и до доставки (самостоятельно) на исследование храните в холодильнике.

Исследования клещей проводятся на платной основе. Бесплатные исследования клещей проводятся по направлению организаций здравоохранения лицам, имеющим медицинское противопоказание к приему лекарственных средств, предназначенных для профилактики клещевых инфекций (Приказ МЗ РБ № 338 от 19.04.2016г.).

Консультация специалиста-энтомолога возможна по телефону 204905.

Информация предоставлена ГУ «Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии»