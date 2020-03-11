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Инспектор по делам несовершеннолетних: Изменились не дети, а мир и нравы

11.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Инспектор по делам несовершеннолетних: Изменились не дети, а мир и нравы

Майор милиции Александр Ткачев из Слуцка признан лучшим в области участковым инспектором по делам несовершеннолетних. За прошлый год на его участке детьми или подростками не было совершено ни одного преступления. Инспектор рассказал об особенностях работы с детьми и их родителями, пишет Минская Правда.

Профилактика эффективнее наказания

Участок, который курирует Александр Ткачев, это практически самый центр Слуцка. Здесь расположены городской парк культуры и отдыха, набережная реки Случь, крупный торговый центр и несколько кафе – места особого притяжения для молодежи.

 
 
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Майор милиции Александр Ткачев из Слуцка признан лучшим в области участковым инспектором по делам несовершеннолетних. Он рассказал об особенностях работы с...
 
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