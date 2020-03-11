На ферме в Слуцком районе милиция застала двух пьяных животноводов, спящих в телеге

Источник материала: Слуцк Город





Участковые инспекторы Минской области посетили сельхозпредприятия, выступили в трудовых коллективах и проверили соблюдение требований правопорядка. Не обошлось и без правонарушений: за распитие спиртных напитков и появление пьяными на работе к административной ответственности привлечено восемь работников АПК.

Так, 5 марта около полудня милиционеры посетили молочно-товарную ферму ОАО «Агрофирма Лучники» в деревне Варковичи Слуцкого района. Правоохранители застали двоих животноводов хозяйства не просто пьяными: в разгар рабочего дня они мирно спали на гужевой повозке.

На том же попались и два сторожа сельхозпредприятий в Борисовском и Смолевичском районах: они находились на рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в УВД Минского облисполкома.

К административной ответственности за совершение мелкого хищения сельскохозяйственной продукции, ГСМ и иных ТМЦ привлечено 4 работника АПК – по 2 в Любанском и Слуцком районах.