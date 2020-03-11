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В благодарность за калий? Гуцериев идет на рекорд в поставках нефти в Беларусь

11.03.2020 13:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компании группы «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева по итогам января-марта могут поставить в Беларусь до 1,3 млн тонн нефти. Тем самым «Сафмар» установит новый рекорд. Ранее компании Гуцериева поставляли в Беларусь 0,5−1 млн нефти в год.



По словам источника TUT.BY, знакомого с планами «Сафмара», ожидания на квартал по Беларуси следующие: «1 миллион тонн — по „трубе“, 300 тысяч — по железной дороге».

За два месяца компании группы «Сафмар» поставили в Беларусь 710 тысяч тонн по нефтепроводу, 200 тысяч тонн — по железной дороге.

На март «в планах 300 тысяч — по «трубе», 100 тысяч — «колесами». Но пока «оформлена часть по заявкам», пояснил собеседник TUT.BY.

10 марта официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что российские компании уже оформили маршрутные поручения на прокачку в марте 208 тысяч тонн нефти в Беларусь. При этом заявок подано на объем почти в два раза больше.

В 2018 году Михаил Гуцериев говорил TUT.BY, что его компании поставляют нефть на два белорусских нефтеперерабатывающих завода в объеме от 500 тысяч до 1 млн тонн в год.

— Все зависит от выделенных квот. Продаем нефтепродукты. Это позволяет зарабатывать неплохие деньги. Но мы не вывозим их из Беларуси, а инвестируем здесь. Все нефтяные деньги остаются в стране. Я еще не вывез из Беларуси ни одного цента. Ни на Запад, ни в Россию, — утверждал бизнесмен.

Стоит сказать, что Гуцериев начинал свой бизнес в Беларуси как раз с «нефтянки». В начале «нулевых» его, вице-спикера Госдумы от ЛДПР, назначили президентом компании «Славнефть», в капитале которой 74,95% принадлежало России, а 10,83% — Беларуси. Нефть перерабатывали на Мозырском НПЗ (42,5% принадлежало «Славнефти»).

«Я начал со строительства в Беларуси автозаправок и нефтебаз, модернизации НПЗ, — вспоминал Гуцериев в интервью «Форбс». — Инвестиции в страну стали резко расти, что стало основой наших с Александром Григорьевичем хороших отношений». 


В модернизацию Мозырского НПЗ при Гуцериеве было вложено более 100 млн долларов.

В 2002 году, несмотря на возражения Лукашенко, Гуцериева отстранили от должности в «Славнефти», одной из причин недовольства российских властей стала публичная поддержка им Лукашенко на выборах. К удивлению Гуцериева, отношение к нему Лукашенко после отставки осталось прежним. 

«Он никогда не меряет человека по должности, — говорит Гуцериев. — Даже если вы потеряли должность, но вели себя честно и порядочно, ничего не изменится, вы будете с ним в добрых отношениях».

На доброе отношение Гуцериев отвечал взаимностью. Не без выгоды для себя. В 2002 году, когда в России был дефицит экспортных нефтяных трубопроводных мощностей, Гуцериев одновременно с созданием «РуссНефти» начал строить железнодорожный нефтеналивной терминал у границы с Беларусью в Брянской области. Инвестиции в терминал составили 90 млн долларов. 

Через два года «Транснефть» увеличила проходимость экспортной трубы, и загрузка терминала Гуцериева упала. И тогда Гуцериев подарил 25% терминала «Белоруснефти» и создал с ней СП по доставке сырья на Мозырский НПЗ. В 2006 году на трубопроводах «Транснефти» в Брянской области произошло две аварии с разливом нефти, и загрузка железнодорожного терминала вновь выросла.

Летом 2007 года бизнесмену предъявили обвинения в неуплате налогов и в незаконном предпринимательстве. Не дожидаясь ареста, Гуцериев спешно продал «РуссНефть» Олегу Дерипаске за 3,5 млрд долларов и скрылся в Лондоне. «Я уходил через Беларусь, просто сел ночью в машину, вызвал самолет в Минск и улетел», — рассказывает он.

Весной 2010 года обвинения с Гуцериева были полностью сняты за отсутствием состава преступления, а ранее, в январе, он выкупил «РуссНефть». Но возвращаться в Россию олигарх не спешил. К тому времени он уже начал переговоры в Беларуси о создании калийной компании, ставшей впоследствии «Славкалием». 

Сейчас это главный проект российского бизнесмена в Беларуси. «Ты один из немногих, кто получил белорусские недра», — сказал Гуцериеву Александр Лукашенко, подписав в 2011 году указ о подготовке инвестиционного договора «Славкалия» с правительством Беларуси.


Кстати, по инвестдоговору Гуцериев обязался не только вложиться в разработку калийного месторождения (около 600 млн долларов), но и потратить 250 млн на инфраструктурные проекты в стране. 

Гуцериев построил в Минске гостиницу «Ренессанс», терминал для бизнес-авиации, частную школу, базу отдыха Управления делами президента «Красносельское» переделал в усадьбу с домом приемов, жилые дома в Любани. 

Российский бизнесмен и его сын Саид инвестировали в белорусские ИТ-проекты.
 
Теги: Минск
 
 
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Компании группы «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева по итогам января-марта могут поставить в Беларусь до 1,3 млн тонн нефти. Тем самым «Сафмар»...
 
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