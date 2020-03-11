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В Минске вручат премию в сфере корпоративной социальной ответственности
11.03.2020 12:42 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Премия направлена на поддержку проектов социально ответственного бизнеса и развитие в Беларуси принципов КСО. Информационным партнером премии выступает еженедельник "Аргументы и факты" в Беларуси.
Вопросы социальной ответственности и деловой репутации бизнеса сегодня выдвигаются на первый план. Согласно исследованию Nielsen в 2018 году 66% онлайн–потребителей в мире и 61% в России готовы переплачивать за продукцию компаний, заботящихся об обществе и окружающей среде. И уже сегодня 65% всех продаж FMCG было осуществлено производителями, которые открыто выражают свою социальную ответственность.
"Ответственность бизнеса, проблемы экологии и изменения климата, устойчивое развитие становятся главными темами разговора мировой бизнес-элиты, — отмечает кандидат экономических наук Екатерина Глазовская. — Siemens и Microsoft заявили, что собираются стать углеродно нейтральными к 2030 году, Nestle вложит миллионы в биоразлагаемую упаковку. Инвестиционные фонды всё чаще заявляют, что не будут вкладывать в компании, наносящие ущерб окружающей среде".
Социально ответственное предприятие становится на голову выше конкурентов. В такой компании растет вовлеченность персонала и повышаются продажи, ведь и потребитель сегодня более осознанно подходит к выбору товаров и услуг.
"Премия поможет вам на всю страну заявить о себе как о социально ответственном предприятии. А это репутация, которая является конкурентным преимуществом", — отмечает издатель журнала where Minsk Инна Василенко.
Организаторы премии: городской журнал where Minsk (15 лет на рынке) при участии Белорусского Общества Красного Креста (специальная номинация - «Миссия милосердия»), ЮНИСЕФ в Беларуси (специальная номинация - «Дети»). Специальная номинация «Устойчивое развитие» будет отмечена Представительством ООН в Беларуси.
Номинации Премии:
• "Лучший КСО-проект. Взаимодействие с местным сообществом";
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Награждение победителей — 27 мая 2020 года.
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