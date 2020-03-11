ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске вручат премию в сфере корпоративной социальной ответственности

11.03.2020 12:42 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Минске вручат премию в сфере корпоративной социальной ответственности
Фото из открытых источников

Премия направлена на поддержку проектов социально ответственного бизнеса и развитие в Беларуси принципов КСО. Информационным партнером премии выступает еженедельник "Аргументы и факты" в Беларуси. 

Вопросы социальной ответственности и деловой репутации бизнеса сегодня выдвигаются на первый план. Согласно исследованию Nielsen в 2018 году 66% онлайн–потребителей в мире и 61% в России готовы переплачивать за продукцию компаний, заботящихся об обществе и окружающей среде. И уже сегодня 65% всех продаж FMCG было осуществлено производителями, которые открыто выражают свою социальную ответственность.

"Ответственность бизнеса, проблемы экологии и изменения климата, устойчивое развитие становятся главными темами разговора мировой бизнес-элиты, — отмечает кандидат экономических наук Екатерина Глазовская. — Siemens и Microsoft заявили, что собираются стать углеродно нейтральными к 2030 году, Nestle вложит миллионы в биоразлагаемую упаковку. Инвестиционные фонды всё чаще заявляют, что не будут вкладывать в компании, наносящие ущерб окружающей среде".

Социально ответственное предприятие становится на голову выше конкурентов. В такой компании растет вовлеченность персонала и повышаются продажи, ведь и потребитель сегодня более осознанно подходит к выбору товаров и услуг.

"Премия поможет вам на всю страну заявить о себе как о социально ответственном предприятии. А это репутация, которая является конкурентным преимуществом", — отмечает издатель журнала where Minsk Инна Василенко.

Организаторы премии: городской журнал where Minsk (15 лет на рынке) при участии Белорусского Общества Красного Креста (специальная номинация - «Миссия милосердия»), ЮНИСЕФ в Беларуси (специальная номинация - «Дети»). Специальная номинация «Устойчивое развитие» будет отмечена Представительством ООН в Беларуси.
 

Номинации Премии:

• "Лучший КСО-проект. Взаимодействие с местным сообществом";
• "Лучший КСО-проект. Благотворительность";
• "Лучший КСО-проект. Окружающая среда";
• "Лучший КСО-проект. Культура";
• "Лучший КСО-проект. Спорт";
• "Лучший КСО-проект. Образование";
• "Лучший КСО-проект. Корпоративное образование";
• "Лучший КСО-проект. Корпоративное волонтерство";
• "Лучший КСО-проект. Здоровый образ жизни";
• Специальная номинация от Представительства ООН "Лучший КСО-проект. Устойчивое развитие";
• Специальная номинация от Белорусского Общества Красного Креста "Лучший КСО-проект. Миссия милосердия";
• Специальная номинация от ЮНИСЕФ в Беларуси "Лучший КСО-проект. Дети";
• Специальный приз от РАБОТА.TUT.BY

Заполните заявку на участие на сайте whereminsk.by или отправьте на почту where@spn.by до 1 мая.

Награждение победителей — 27 мая 2020 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премия в области КСО "Социально ответственный бизнес" пройдет в Минске 27 мая 2020 года. Организаторы приглашают социально ответственные белорусские компании к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь рассчитывает согласовать с Россией позиции по интеграции в рамках ЕАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика