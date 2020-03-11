В Минске вручат премию в сфере корпоративной социальной ответственности

Премия направлена на поддержку проектов социально ответственного бизнеса и развитие в Беларуси принципов КСО. Информационным партнером премии выступает еженедельник "Аргументы и факты" в Беларуси.

Вопросы социальной ответственности и деловой репутации бизнеса сегодня выдвигаются на первый план. Согласно исследованию Nielsen в 2018 году 66% онлайн–потребителей в мире и 61% в России готовы переплачивать за продукцию компаний, заботящихся об обществе и окружающей среде. И уже сегодня 65% всех продаж FMCG было осуществлено производителями, которые открыто выражают свою социальную ответственность.

"Ответственность бизнеса, проблемы экологии и изменения климата, устойчивое развитие становятся главными темами разговора мировой бизнес-элиты, — отмечает кандидат экономических наук Екатерина Глазовская. — Siemens и Microsoft заявили, что собираются стать углеродно нейтральными к 2030 году, Nestle вложит миллионы в биоразлагаемую упаковку. Инвестиционные фонды всё чаще заявляют, что не будут вкладывать в компании, наносящие ущерб окружающей среде".

Социально ответственное предприятие становится на голову выше конкурентов. В такой компании растет вовлеченность персонала и повышаются продажи, ведь и потребитель сегодня более осознанно подходит к выбору товаров и услуг.

"Премия поможет вам на всю страну заявить о себе как о социально ответственном предприятии. А это репутация, которая является конкурентным преимуществом", — отмечает издатель журнала where Minsk Инна Василенко.

Организаторы премии: городской журнал where Minsk (15 лет на рынке) при участии Белорусского Общества Красного Креста (специальная номинация - «Миссия милосердия»), ЮНИСЕФ в Беларуси (специальная номинация - «Дети»). Специальная номинация «Устойчивое развитие» будет отмечена Представительством ООН в Беларуси.



Номинации Премии:

• "Лучший КСО-проект. Взаимодействие с местным сообществом";

• "Лучший КСО-проект. Благотворительность";

• "Лучший КСО-проект. Окружающая среда";

• "Лучший КСО-проект. Культура";

• "Лучший КСО-проект. Спорт";

• "Лучший КСО-проект. Образование";

• "Лучший КСО-проект. Корпоративное образование";

• "Лучший КСО-проект. Корпоративное волонтерство";

• "Лучший КСО-проект. Здоровый образ жизни";

• Специальная номинация от Представительства ООН "Лучший КСО-проект. Устойчивое развитие";

• Специальная номинация от Белорусского Общества Красного Креста "Лучший КСО-проект. Миссия милосердия";

• Специальная номинация от ЮНИСЕФ в Беларуси "Лучший КСО-проект. Дети";

• Специальный приз от РАБОТА.TUT.BY

Заполните заявку на участие на сайте whereminsk.by или отправьте на почту where@spn.by до 1 мая.

Награждение победителей — 27 мая 2020 года.