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Превентивные меры: в Киеве ни одного случая коронавируса, но закрывают детсады и школы

11.03.2020 12:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Киеве с 12 марта будет временно ограничен образовательный процесс общего и высшего образования. Об этом заявил мэр украинской столицы на своей странице в Facebook.

По его словам, ограничительные меры предпринимаются для того, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса.

«В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. В детских садах. В художественных, спортивных школах и других. 

Также ограничивается проведение массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрыты будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах», — написал Виталий Кличко.

Кличко отметил, что в Киеве пока не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом.

«Мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно — до конца марта», — заявил он.
 
 
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В Киеве с 12 марта будет временно ограничен образовательный процесс общего и высшего образования. Об этом заявил мэр украинской столицы на своей странице в Facebook.
 
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Вороновская газета
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Полымя
Lida.Info
Единство
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