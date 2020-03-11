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В России назвали пять типов танков, которые примут участие в Параде Победы в Москве

11.03.2020 13:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минобороны РФ подтвердило информацию об участии танков Т-90М «Прорыв» 9 мая в параде на Красной площади в Москве. Об этом пишет ТАСС.


Источник: youtube.com

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что эти танки впервые пройдут в колонне военной техники на параде Победы.

«Пять типов танков примут участие в военном параде в Москве, посвященном 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. Откроют прохождение механизированной колонны исторические образцы легендарных Т-34−85. Современную линейку танков, состоящих на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации представят образцы Т-72Б3 с комплексом дополнительной защиты, а также танки Т-80БВМ и Т-90М „Прорыв“, которые впервые пройдут парадном строю механизированной колонны», — сообщили в ведомстве.

Также в колонне военной техники пройдут танки Т-14 «Армата». Всего, по данным Минобороны, в военном параде будут задействованы более 50 танков.

Танк Т-90М «Прорыв» получил принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель. «Прорыв» оснащен новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток, а одной из главных особенностей модернизированного танка стала возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения, аналогичное используется на новейшем Т-14 «Армата».

Как ранее рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, в параде Победы примут участие 225 единиц вооружения и военной техники, 24 новейших образца боевой техники будут продемонстрированы впервые. По словам Шойгу, это в том числе боевые машины пехоты «Армата» и «Курганец-25» с новыми боевыми модулями «Кинжал» и «Эпоха», зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО», инженерная система дистанционного минирования, семейство защищенных автомобилей «Тайфун». Также, по данным Минобороны, на параде впервые будут представлены огнеметная система «Тосочка».

 
 
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