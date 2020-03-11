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«С песней веселее жить». Со своими дискотеками, магазином и парикмахерской. Кто и как живёт в необычном интернате в Минске
Источник материала: СТВ
Дом дружбы. Это здание на проспекте Рокоссовского, 50 – типичный образец архитектуры прошлого века. Но совсем другая история творится за его окнами.
В программе «Минск и минчане» о людях, которые здесь живут. Специальный дом для ветеранов отметил день рождения, а своих первых жильцов принял еще в январе 1993 года.
Ольга Гаврук, заместитель директора ГУ «Специальный дом-интернат для ветеранов, престарелых и инвалидов №1»:
Танец как жизнь. Будни Анны Горчаковой состоят из непрерывных тренировок и чемпионатов. Много лет назад борисовчанка приехала покорять столицу, где у нее не было ни родных, ни друзей.
Анна Горчакова, 4-кратная чемпионка мира по спортивным танцам на инвалидных колясках, мастер спорта международного класса:
Сегодня за плечами этой хрупкой с виду девушки – четырехкратный чемпионский титул. Дома она бывает редко – работа, тренировки, соревнования.
Анна Горчакова:
Ферзь, конь, ладья. Виктор Ястребов – главный гроссмейстер в доме. По совместительству еще и главный организатор всех местных дискотек. В интернате бывший токарь провел 25 лет. Виктор Михайлович уверен: лучшей альтернативы для тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации не найти.
Виктор Ястребов:
Вид из окна – настоящая картина маслом. Район расположился в междуречье Свислочи и заболоченного ручья Слепянка. Здесь раскинулся красивый благоустроенный парк имени Грековой, хватает зеленых уголков для прогулок и вблизи дома. Пока за окном минус – досуг проводят за настольными играми, но как только погода станет ласковее, Виктор Ястребов, первым делом, отправится по уже знакомым тропинкам.
Виктор Ястребов:
«Покой нам только снится» – под таким девизом живет Ольга Деревяго. Ее дни расписаны по минутам – только бы везде успеть! И даже административные обязанности не в тягость – помогать своим друзьям и коллегам всегда приятно.
Ольга Деревяго:
В 176-ой квартире съемочную группу, по старой русской традиции, хлебом-солью встречает Таисия Сотникова, руководитель ансамбля «Соседушки». Прекрасный макияж, красивая укладка, великолепный наряд – глядя на эту элегантную даму золотого возраста, поражаешься ее энергии! Впрочем, живые огоньки в глазах и широкая улыбка говорят: цифра в паспорте – не главное.
Таисия Сотникова:
Под крышей одного дома дружно соседствуют люди с непростыми судьбами. Старожилы опекают новоселов, те отвечают пенсионерам взаимностью, становятся им настоящими внуками. Молодые создают семьи, рожают детей. И каждый чувствует себя членом одной большой семьи.
Таисия Сотникова:
Ни одно мероприятие не обходится без Таисии Сотниковой. Под аккомпанемент ее баяна плясали все соседи. Здесь знают наверняка: музыка – лучшее лекарство от всех бед.
В обычном интернате все подчинено расписанию. Здесь же, наоборот, жильцы сами диктуют правила. В доме 185 квартир, причем на первом и втором этажах они выглядят несколько иначе: здесь живут инвалиды-колясочники. В их комнатах отсутствуют пороги и можно беспрепятственно выехать на балкон.
Ольга Гаврук:
А ведь это самое важное – не быть одиноким и чувствовать поддержку. Те, кто здесь живет, могут быть уверены: в их жизни всегда будет место теплу и добру.
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«С песней веселее жить». Со своими дискотеками, магазином и парикмахерской. Кто и как живёт в необычном интернате в Минске
Дом дружбы. Это здание на проспекте Рокоссовского, 50 – типичный образец архитектуры прошлого века. Но совсем другая история творится за его окнами. В...
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